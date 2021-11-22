Двое погибли и четверо пострадали в ДТП в Костанайской области

КОСТАНАЙ. 21 НОЯБРЯ - Водитель и пассажир скончались на месте ДТП на автодороге Рудный - Костанай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Еще четыре человека, пострадавших в результате аварии, госпитализированы, сообщили в областном департаменте полиции.

Авария произошла 21 ноября, около 05.30, на автодороге Рудный - Костанай. 29-летний мужчина, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Audi, за рулем которого находился 31-летний рудничанин.

В результате столкновения водитель и один пассажир BMW с различными травмами попали в больницу. Водитель и один пассажир Audi от полученных травм скончались на месте, два пассажира госпитализированы.

По факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК. Водитель BMW задержан и водворен в изолятор временного содержания Рудного.

Департамент полиции Костанайской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения на дорогах.

С начала года задержано 1400 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в отношении 87 лиц зарегистрированы уголовные дела по статье 346 Уголовного кодекса за управление ТС в алкогольном опьянении, будучи лишенными права управления судом.