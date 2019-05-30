Двух пешеходов насмерть сбили ночью на трассах в Западном Казахстане

Уральск. 29 мая. Kazakhstan Today - Департамент полиции Западно-Казахстанской области бьет тревогу из-за увеличения количества случаев смертельных наездов на пешеходов по ночам, передает Kazakhstan Today.

В частности, 18 мая, примерно в 04.30, неизвестный водитель насмерть сбил 24-летнего пешехода вблизи поселка Богатск, на 70-м километре автодороги Уральск - Атырау, и скрылся с места ДТП.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела полиции района Байтерек на следующий день был установлен и задержан подозреваемый в совершении ДТП. Им оказался 40-летний житель Уральска, который дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Кроме того, 25 мая, примерно в 23.00, на 274-м километре автодороги Самара - Шымкент, вблизи поселка Новая Жизнь Теректинского района ЗКО, водитель иномарки допустил наезд на 49-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

По данным фактам проводятся досудебные расследования по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Полицейские области настоятельно рекомендуют жителям в темное время суток не ходить по обочине дороги, не переходить дорогу при приближающемся транспорте. Также стражи порядка рекомендуют использовать светоотражающие элементы на одежде, на велосипеде и других вещах, особенно у детей.

Не стоит забывать о соблюдении мер безопасности на дороге и автомобилистам. Чтобы избежать наезда на пешехода, необходимо выбирать оптимальный скоростной режим, поддерживать чистоту лобового стекла как изнутри, так и снаружи, регулярно протирать фары и быть предельно внимательными", - подчеркнули в полиции.





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