Двух подростков спасли в горах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 19 ИЮЛЯ - Спасатели Туркестанской области спасли двух подростков в горах, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В 5 километрах от села Екпинды Толебийского района Туркестанской области в горное ущелье Бургулюк поднялись двое подростков. Из-за большой высоты они не смогли спуститься вниз и позвонили по номеру 112. Спасатели незамедлительно выехали и помогли туристам спуститься в безопасное место. В спасательных работах были задействованы 8 спасателей и 2 единицы техники департамента по ЧС Туркестанской области", - сообщили в пресс-службе акима области.

В ведомстве напомнили: если вы собрались в горы, необходимо оценить свои силы и не идти по незнакомой местности.

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