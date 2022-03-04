Экс-уголовник из неблагополучной семьи избил своих родных сестер в Усть-Каменогорске

Фото: yk-news.kz

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 МАРТА - В Усть-Каменогорске двух девочек из неблагополучной семьи избил их собственный брат, недавно вышедший из колонии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В очередном припадке агрессии, вызванном употреблением спиртного, парень избил двух своих сестричек трех и семи лет. Избил до гематом сине-зеленого цвета, кровавых ссадин и черепно-мозговой травмы у одной из девочек. В таком состоянии Расул Абаев и забрал детей из дома", - цитирует YK-news.kz участкового инспектора по делам несовершеннолетних Расула Абаева.

По его словам, родители-алкоголики живут со старшим сыном в маленьком домике на отшибе дачного кооператива. Сын пьет вместе с родителями с 13 лет. Несколько раз он сидел в тюрьме.

Когда он трезвый, он спокойный, стеснительный, адекватный. А когда пьяный - очень агрессивный, неуправляемый. Сестры его в такие моменты раздражают", - рассказал инспектор.

Абаев рассказал, что спасти девочек ему удалось во время очередного обхода.

Захожу. Дом грязный, везде все разбросано. Детей нет. Поднимаю одеяло, они там избитые лежат. Я их схватил - и бежать. За мной кинулся Даниил (имя изменено. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) с ножом, он пьяный был", - поделился участковый.

Уже возле машины инспектор вызвал скорую помощь. Сейчас девочек забрали из семьи. В марте состоится суд по лишению родительских прав, который определит их дальнейшую судьбу.



