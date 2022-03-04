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Экс-уголовник из неблагополучной семьи избил своих родных сестер в Усть-Каменогорске

03.03.2022, 16:44 4826
Экс-уголовник из неблагополучной семьи избил своих родных сестер в Усть-Каменогорске
Фото: yk-news.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 МАРТА - В Усть-Каменогорске двух девочек из неблагополучной семьи избил их собственный брат, недавно вышедший из колонии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В очередном припадке агрессии, вызванном употреблением спиртного, парень избил двух своих сестричек трех и семи лет. Избил до гематом сине-зеленого цвета, кровавых ссадин и черепно-мозговой травмы у одной из девочек. В таком состоянии Расул Абаев и забрал детей из дома", - цитирует YK-news.kz участкового инспектора по делам несовершеннолетних Расула Абаева. 

 
По его словам, родители-алкоголики живут со старшим сыном в маленьком домике на отшибе дачного кооператива. Сын пьет вместе с родителями с 13 лет. Несколько раз он сидел в тюрьме.
 

Когда он трезвый, он спокойный, стеснительный, адекватный. А когда пьяный - очень агрессивный, неуправляемый. Сестры его в такие моменты раздражают", - рассказал инспектор. 

 
Абаев рассказал, что спасти девочек ему удалось во время очередного обхода.
 

Захожу. Дом грязный, везде все разбросано. Детей нет. Поднимаю одеяло, они там избитые лежат. Я их схватил - и бежать. За мной кинулся Даниил (имя изменено. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) с ножом, он пьяный был", - поделился участковый. 

 
Уже возле машины инспектор вызвал скорую помощь. Сейчас девочек забрали из семьи. В марте состоится суд по лишению родительских прав, который определит их дальнейшую судьбу. 

Напомним, в одной из городских квартир Экибастуза в феврале этого года были обнаружены четверо детей в ужасающем состоянии. Малыши плохо питались, не выходили на улицу, не гуляли, боялись людей. Впоследствии детей госпитализировали. Ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения по делу детей-маугли. 
 

новости по теме

Двоих детей сбили на пешеходном переходе в Экибастузе

02.03.2022, 09:39 13231
Двоих детей сбили на пешеходном переходе в Экибастузе
Фото: Depositphotos
ЭКИБАСТУЗ. 2 МАРТА - Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в Экибастузе Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

1 марта в 07.45 на пересечении улиц М. Жусупа и Торайгырова в городе Экибастузе 33-летний водитель автомашины Hyundai Accent, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершила наезд на пешеходов 15 и 5 лет", - сообщает Polisia.kz

 
Отмечается, что дети переходили проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. 
 

В результате ДТП дети с различными травмами госпитализированы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.


 

В вахтовом поселке Тенгиз тушат крупный пожар

01.03.2022, 20:37 19081
В вахтовом поселке Тенгиз тушат крупный пожар
Фото: instagram/atyrau
АТЫРАУ. 1 МАРТА - На территории вахтового поселка Тенгиз горит производственный шлам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пожар произошел 1 марта в 16.40 на территории Тенгиза в Жылыойском районе Атырауской области, сообщает портал "Мой ГОРОД". 
 
Предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение проводит собственная противопожарная бригада вахтового городка. Из Кульсары направлены 10 сотрудников и две единицы техники ДЧС Атырауской области. 
 
 

В Акмолинской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

01.03.2022, 18:44 19716
КОКШЕТАУ. 1 МАРТА - 1 марта в селе Купчановка Буландынского района произошел пожар в частном жилом доме на площади 81 квадратный метр, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прибытии пожарного подразделения дом полностью был охвачен огнем. В ходе тушения на месте пожара обнаружено три обгоревших тела - двух женщин 1976 года рождения и 1987 года рождения, а также мужчины 1994 года рождения. Один мужчина смог спастись, взломав окно, он же и вызвал пожарных.
 

Позднее сообщение о пожаре привело к быстрому распространению огня, буквально в считанные минуты дом полностью был охвачен огнем", - рассказал начальник управления государственно-пожарного контроля ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.

 
Пожар локализован в 03.10, ликвидирован в 04.55. Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выезжали 11 сотрудников ДЧС и 3 единицы техники.
 
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

01.03.2022, 09:13 24316
АЛМАТЫ. 1 МАРТА - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая магнитудой 4,7, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 1 марта 2022 года в 01.54 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 444 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения составил 10,8, магнитуда MPV 4,7, глубина 5 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В результате ДТП с автобусом в Алматы пострадали четыре человека

28.02.2022, 18:00 34646
АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - В результате ДТП с участием автобуса в Алматы пострадали четыре человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов, 28 февраля в 11.00 водитель автобуса марки SAZ 1975 года рождения, двигаясь по улице Бокейханова, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в забор домов №№ 63 и 65. 
 

В результате ДТП водитель и трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", - уточнил он. 

 
Материалы дела находятся в производстве ДП Жетысуского района.

 

В ВКО с рельсов сошли девять вагонов с углем

28.02.2022, 12:55 41016
В ВКО с рельсов сошли девять вагонов с углем
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 ФЕВРАЛЯ - Сегодня, 28 февраля, на подъездном пути станции Дегелен в городе Курчатове произошел сход с рельсов девяти вагонов с углем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сход произошел в 5.30 при следовании грузового поезда 3503. Из девяти сошедших вагонов четыре опрокинулись на бок.
 

Жертв и пострадавших нет. Происшествие не повлияло на движение других поездов. Работы по освобождению путей проводятся силами ветвевладельца", - отметили в пресс-службе. 

 

В горах Алматы скончался 60-летний мужчина

28.02.2022, 12:21 41676
Фото: Instagram/roso_kazakhstan
АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - В горах близ Алматы скончался 60-летний мужчина. По предварительной причине, у него случилась тромбоэмболия легочной артерии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ГУ "Республиканский оперативно-спасательный отряд" МЧС РК, 60-летний мужчина пошел в горы и во время подъема в ущелье Проходное, выше родника в сторону Волчьей горы, потерял сознание. Рядом с ним находился его знакомый.
 
В 14.26 оперативная группа РОСО и кинологический расчет прибыли в ущелье Проходное и пешим ходом отправились на место происшествия в сторону горы Каскабас. 
 

Предварительный осмотр по прибытии на место показал отсутствие у пострадавшего признаков жизни", - говорится в сообщении ведомства.

 
Тело спасатели передали сотрудникам Центра медицины катастроф.
 

Спасатели начали транспортировку и в 18.05 передали тело сотрудникам Центра медицины катастроф, которые констатировали смерть мужчины. Предварительная причина - тромбоэмболия легочной артерии", - уточнили в пресс-службе РОСО.

 
Спасатели предупреждают, что людям, имеющим медицинские противопоказания для занятия спортом, а также тем, кто не имеет достаточного опыта акклиматизации на высоте больше 1500-1600 метров, лучше совершать постепенное восхождение.
 

Среди обязательных вещей, таких как GPS-навигатор, power-банк, спички в непромокаемом пакете, запасной комплект одежды, у вас должна быть аптечка: перевязочные материалы, средства при аллергии и кишечных проблемах, обезболивающие, мазь от ожогов, антисептики, а также препараты, необходимые лично вам. Перед походом в горы запишите телефоны спасения: 112 или 372-15-60, телефон оперативной дежурной части РОСО МЧС РК", - рекомендуют спасатели.

 

В Караганде пожар уничтожил сразу три кафе

28.02.2022, 10:31 42436
В Караганде пожар уничтожил сразу три кафе
Фото: ekaraganda.kz
КАРАГАНДА. 28 ФЕВРАЛЯ - Сегодня, 28 февраля, в результате крупного пожара на рынке "Алтын Арба" сгорели сразу три кафе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На территории рынка "Алтын-Арба" произошло горение деревянной обшивки, утеплителя, мебели, оборудования и кухонных принадлежностей в трех кафе быстрого питания на общей площади 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Карагандинской области. 

 
Силами пожарных подразделений пожар удалось ликвидировать в 01.52, пламя не затронуло торговые бутики, информирует издание ekaraganda.kz.

 

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