Еще два землетрясения произошло в Казахстане

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - Еще два землетрясения произошло сегодня утром на территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) в 06.38 зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 250 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана, сообщает СОМЭ.

Энергетический класс землетрясения - 10,6, магнитуда MPV - 4,6, координаты эпицентра: 44,07 градуса северной широты, 79,76 градуса восточной долготы. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Еще одно землетрясение зарегистрировано в 09.12 в 78 километрах на север от Алматы.

Энергетический класс землетрясения 9,6, магнитуда MPV - 4,9, координаты эпицентра: 43,91 градуса северной широты, 77,01 градуса восточной долготы, глубина - 20 километров.

Землетрясение ощущалось в Капшагае силой 2-3 балла, уточнили в СОМЭ.

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