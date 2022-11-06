Еще одно землетрясение недалеко от Алматы зарегистрировали сейсмологи

Петропавловск. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске после большого снегопада случилась авария на водопроводе.

На перекрестке улиц Жумабаева - Абая произошло повреждение водопровода на водоводе диаметром 800 миллиметров. Сейчас ведутся работы по отключению воды на поврежденном участке. Поэтому понижено давление подачи воды в город, сообщает Петропавловск.news

В горводоканале пообещали, что в ближайшее время давление стабилизируется. Но в 10 домах, относящихся к участку, появится вода через сутки, после устранения аварии.





В социальных сетях люди делятся видеозаписями с места происшествия, а также обсуждают, что вода исчезла практически по всему городу.