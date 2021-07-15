ТУРКЕСТАН. 14 ИЮЛЯ - Фура упала с моста и загорелась в Туркестанской области, передает KAZKAHSTAN TODAY.

ДТП произошло на подъезде к Шымкенту по трассе А-2 в районе поворота на Белые воды, сообщает ТК "Оtyrar".

Как сообщили в ДЧС, водитель фуры остался жив. Погиб его напарник.

13 июля, в 17.44, в Сайрамском районе, в пяти километрах от села Аксу, на 657-м километре автодороги Алматы - Термез, 25-летний водитель грузового автомобиля "Volvo", не справившись с рулевым управлением, пересек ограждение моста и допустил опрокидывание. После чего машина загорелась", - проинформировали в ДЧС.

В результате пожара грузовой автомобиль полностью уничтожен огнем. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело мужчины, его личность устанавливается. Водитель и напарник граждане Кыргызстана.

Пожар локализован в 18.05 и ликвидирован в 18.50.

Спасатели предполагают, что из-за дождя водитель не справился с управлением на скользкой трассе, что и привело к трагедии.





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