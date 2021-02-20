Герб упал с трибуны во время отчетной встречи акима Жамбылской области с населением

Тараз. 19 февраля. Kazakhstan Today -19 февраля в Жамбылской области состоялась отчетная встреча акима региона Бердибека Сапарбаева с населением, передает Kazakhstan Today.

Встреча проходила онлайн и транслировалась на нескольких ресурсах. На кадрах видео, заснято, как герб, закрепленный на трибуне, постепенно сползает вниз и падает.

Аким регион обратился к кому-то за кадром и попросил поднять государственный символ.

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