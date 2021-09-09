Глава МЧС России погиб на учениях, спасая человека

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МОСКВА. 8 СЕНТЯБРЯ - Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, ему было 55 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это случилось на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций Арктической зоны, министр пытался спасти человека, сообщает РИА "Новости"

Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом", - написала в Telegram-канале главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Оператор тоже погиб, добавила она.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический и финансовый факультеты Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба.

В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.

С июня 2015 года по июль 2016 года занимал пост начальника управления ФСБ по Калининградской области.

В ноябре 2016 года стал заместителем директора ФСБ, а в 2018 году указом президента был назначен главой МЧС, вновь занял эту должность в 2020 году.

Двадцать первого декабря 2020 года ему было присвоено звание генерала армии.

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