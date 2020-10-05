Стали известны подробности несчастного случая с ребенком в Шымкенте

Шымкент. 4 октября. Kazakhstan Today - Годовалая девочка попала под поезд в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

Очевидцы поделились подробностями трагедии, произошедшей в Шымкенте 3 октября. Маленькая девочка попала под колеса поезда, сейчас она находится в коме, сообщает телеканал КТК.

Ребенок играл дома, но в какой-то момент незаметно для взрослых выбежал на улицу. Рядом находятся железнодорожные пути. От домов они огорожены забором, калитка которого оказалась открытой. Девочка вышла за ворота и попала под проезжавший грузовой поезд.

По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай. До этого под поезд угодил маленький мальчик. Во избежание повтора трагедии люди требуют построить над рельсами мост.

Несчастный случай произошел 3 октября , в 10.15, на станции Кызылсай - Шымкент. Пострадавшую девочку госпитализировали с кровоизлиянием в мозг и гематомой. Врачи провели экстренную операцию. Пришлось делать трепанацию черепа. Ребенок сейчас в критическом состоянии в реанимации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства