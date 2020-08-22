Годовалый малыш погиб в Актобе в результате падения с высоты пятого этажа

Актобе. 21 августа. Kazakhstan Today - Падение с высоты пятого этажа стало причиной гибели годовалого ребенка в Актобе, передает Kazakhstan Today.

19 августа в реанимационное отделение ЦРБ города Кандыагаша доставлен годовалый младенец, который спустя несколько часов скончался в больнице. Как выяснилось в ходе предварительного следствия, ребенок, играя на диване в зальной комнате возле окна, выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В полиции отмечают, что чаще всего подвержены риску выпадения из окон дети в возрасте от 2 до 7 лет. Чтобы не допустить таких несчастных случаев, не нужно оставлять детей дома без присмотра, ставить мебель таким образом, чтобы ребенок смог залезть на подоконник.

Не следует доверять москитным сеткам, ведь даже самые качественные из них не выдерживают вес ребенка. Чтобы уберечь детей, необходимо установить на окнах специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров", - сказал старший инспектор ювенальной полиции УМПС ДП Актюбинской области Нуржан Мукумов.

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