Горевшую несколько суток свалку потушили в Павлодаре

Фото: Pavlodarnews.kz

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Павлодар. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Горевшую несколько суток свалку потушили в городе Павлодаре, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.





13 мая в 14.38 была ликвидация. Производилась проливка, засыпка сгоревшего мусора. После ликвидационные мероприятия будут производиться круглосуточно силами ТОО "Эко Алем-ПВ", - проинформировали в департаменте.





Напомним, возгорание произошло 11 мая на территории городской свалки ТОО "Эко Алем-ПВ".





Инспекторы государственного экоконтроля и специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля в этот же день выехали в санитарно-защитную зону полигона, где замерили качество атмосферного воздуха. В ведомстве заявили, что на качество городского воздуха влияния нет, ветер западный.





В департаменте по данному факту инициируются проверки, результаты которых сообщат дополнительно.