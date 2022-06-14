Гражданин Казахстана пытался вывезти в Грузию 36 тысяч долларов

ШЫМКЕНТ. 13 ИЮНЯ - В аэропорту Шымкента задержали гражданина Казахстана, который пытался вывезти из страны 36 тыс. долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения таможенного контроля на международном рейсе Шымкент - Кутаиси при попытке незаконного вывоза наличных денежных средств в сумме 36 тысяч долларов (15 905 240 тенге) сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Шымкент" был задержан гражданин Казахстана", - сообщили в Комитете государственных доходов РК.
За незаконный вывоз валюты законодательством предусмотрен штраф для физлиц в размере 15 МРП (около 46 тысяч тенге).
Напомним, что из Казахстана запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.