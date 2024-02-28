27.02.2024, 09:03 32991
Из аэропорта Астаны эвакуировали людей из-за пожара Дополнено
Фото: МЧС РК
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны эвакуировали людей из-за возгорания в электрощитовой терминала, передает корреспондент агентства.
В 112 поступило сообщение о возгорании в электрощитовой терминала Международного аэропорта Астаны. По внешним признакам - в галерее между терминалами № 1 и № 2 сильное задымление, проводится эвакуация", - сообщили в МЧС РК.
По данным МЧС, в 08.24 пожар ликвидирован.
Происходило горение 10-15 квадратных метров электрокабелей в серверной терминала № 2", - уточнили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, вчера пожарные ликвидировали пожар на Карагандинском машиностроительном заводе.
Дополнено 27.02.2024. 11.30.
В 10.48 по времени Астаны введен в эксплуатацию терминал внутренних рейсов Т2 Международного аэропорта Астаны. В терминале внутренних рейсов открыта регистрация пассажиров. Также ведутся работы по восстановлению терминала международных рейсов. Продолжение работ в аэропорту стало возможным с разрешения специалистов МЧС", - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Астаны.
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28.02.2024, 12:02 5781
Давка возле гардероба произошла в одной из школ Алматы
Директора школы уволили за плохую организацию учебного процесса
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дети устроили давку возле раздевалки в одной из школ Алматы.
Видео инцидента, произошедшего 27 февраля, опубликовал паблик Qumash.
Столпотворение произошло в школе № 41, на лестнице, по пути в гардероб. Некоторые ученики упали на пол, многие дети испугались, плакали и кричали.
По данным администрации школы, пострадавших среди учеников нет.
Инцидент прокомментировали в управлении образования Алматы.
В данной школе обучаются 1426 учащихся в две смены при проектной мощности 870 мест. Для решения проблемы дефицита мест в данной школе в 2023 году начато строительство комфортной школы на 2000 мест в микрорайоне Самгау-2. 27 февраля 2024 года после второй смены в раздевалке школы, которая находится на цокольном этаже, образовалось скопление учащихся. Причиной произошедшего явилась неправильная организация процесса переодевания", - сообщили в управлении.
В ведомстве добавили, что подобных инцидентов ранее в школе не случалось. Однако директора школы уволили за плохую организацию учебного процесса.
Напомним, в сентябре прошлого года произошло сразу два случая давки в школах. 5 сентября ученики столичной школы устроили столпотворение возле раздевалки. 6 сентября стало известно о жуткой давке в коридоре одной из школ Кокшетау.
Нехватка школ и ученических мест - одна из наболевших проблем в Казахстане. Зачастую она связан с уплотняющей застройкой. В густозаселенных микрорайонах не хватает школ и детских садов.
28.02.2024, 09:04 10696
Крупный пожар произошел на птицефабрике в Кызылординской области
Фото: скриншот из видео МЧС РК
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области произошел пожар в здании птицефабрики, сообщили в МЧС РК.
По информации ведомства, 28 февраля в 04.37 в одноэтажном здании птицефабрики произошло возгорание потолочного перекрытия на площади 288 квадратных метров.
Предварительная причина пожара устанавливается. Пожар в 05.41 локализован, в 06.12 ликвидирован", - сообщили в МЧС.
Кроме того, по данным МЧС, еще один крупный пожар произошел сегодня утром в районе Байконыр Астаны. По улице Ондирис произошло возгорание одноэтажного бокса. В 07.26 пожар был локализован, в 08.31 - ликвидирован. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 53 человека личного состава, 12 единиц техники ДЧС.
27.02.2024, 14:35 22931
Режим ЧС объявили в Павлодарской области из-за повреждения водопровода
На месте аварии работают 119 человек и 48 единиц спецтехники
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Экибастуз. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объявлен в поселке Майкаин Баянаульского района Павлодарской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения было выявлено 21 февраля, сообщает акимат. Поврежденный участок находится в 27 км от насосной станции ГКП "Горводоканал Экибастуза".
Отключение потребителей - жителей поселка Майкаин не производилось. Подача водоснабжения ведется на пониженном давлении. Полная подача будет возобновлена после устранения выявленного повреждения", - уточнили в ведомстве.
На месте аварии работают 119 человек и 48 единиц спецтехники.
Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производится отогрев трубопровода парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами", - сообщает ведомство.
Решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории поселка Майкаин было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Напомним, ранее режим ЧС был введен в Экибастузе в связи с чередой аварий, начавшихся в ноябре 2022 года на теплосетях, из-за которых жители города остались без тепла в холодное время года.
Энергетические объекты Экибастуза заняли первое место в списке подлежащих реконструкции и ремонту казахстанских ТЭЦ и ГРЭС. Однако при модернизации Экибастузской ГРЭС-2 причастные лица умудрились похитить около миллиарда тенге.
26.02.2024, 11:15 73241
Отравление в Мангистауской области: количество пострадавших выросло до 36
Фото: unsplash.com
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Актау. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Количество обратившихся в больницу людей, пострадавших из-за отравления в Бейнеуском районе Мангистауской области, выросло до 36, сообщает управление здравоохранения региона.
В центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с отравлением обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы. Восемь пострадавших после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что все люди заказывали еду в точке общепита под названием "Али-ман". С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена. Состояние госпитализированных пациентов средней степени тяжести.
В управлении уточнили, что больница обеспечена достаточным количеством медикаментов и при необходимости готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек.
Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно", - сообщает ведомство.
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводит расследование по факту массового пищевого отравления.
Напомним, вечером 23 февраля после посещения заведения "Али-ман" в Мангистауской области с пищевым отравлением были госпитализированы 23 человека, в том числе дети и беременная женщина.
26.02.2024, 09:20 77126
Ликвидирован пожар на Карагандинском машиностроительном заводе
Фото: МЧС РК
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Караганда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники ДЧС Карагандинской области сегодня утром выехали по повышенному рангу вызова на тушение пожара на территории Карагандинского машиностроительного завода имени Пархоменко.
По данным МЧС, в 06.32 на территории машиностроительного завода произошло возгорание деревянной обрешетки кровли цеха.
В 07.52 силами огнеборцев достигнута локализация пожара на предварительной площади 400 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 08.22. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
На месте работает 58 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС.
25.02.2024, 19:50 103091
В Алматинской области мать и двое детей отравились угарным газом
Пострадавшие были госпитализированы
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Конаев. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в селе Каратурык в частном жилом доме мать и двое детей отравились угарным газом, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и были госпитализированы в ЦРБ Енбекшиказахского района села Шелек хозяйка дома 1974 года рождения и ее дочери 2009 и 2010 годов рождения", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что на место происшествия выезжали сотрудники и техника департамента по ЧС Алматинской области.
Ранее мать и двое детей погибли из-за отравления угарным газом в Костанайской области.
25.02.2024, 18:10 107796
В Мангистауской области произошло массовое отравление: госпитализированы более 20 человек
Фото: Depositphotos
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Актау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области с пищевым отравлением госпитализированы 23 человека.
В Мангистауской области после посещения заведения "Али-ман" вечером 23 февраля 23 человека были госпитализированы в центральную районную больницу. В инфекционное отделение было направлено 15 человек, в их числе как дети, так и взрослые и беременная на 19-й неделе женщина", - сообщает lada.kz.
Отмечается, что лечение на дому получают восемь человек.
Также по данному факту департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится проверка.
Ранее к одной из школ Туркестанской области произошло массовое отравление учеников и педагогов.
25.02.2024, 13:40 112501
Казахстанские сейсмологи за месяц зафиксировали более восьми тысяч афтершоков
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Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи за месяц зафиксировали свыше восьми тысяч афтершоков, заявил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.
Начиная с 23 января нашими сейсмическими станциями зарегистрировано уже более восьми тысяч афтершоков. Из них более 100 с магнитудой 5 и более. И только 20 из них, из общего количества, были ощутимы жителями и гостями южной столицы. Поводов для паники нет", - заявил Даулет Сарсенбаев, комментируя сегодняшнее землетрясение.
Напомним, сегодня утром жители Алматы ощутили землетрясение силой три балла. По информации сейсмологов, это был афтершок.
Ранее, в январе, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?