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Из Казахстана незаконно пытались вывезти средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млрд тенге

27.05.2020, 10:57 8101
Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - 15 грузовиков задержано на границе при попытке вывоза средств индивидуальной защиты, передает Kazakhstan Today.
 
Комитет государственных доходов Минфина сообщил о задержании 15 грузовиков на автомобильном пункте пропуска "Сырым", расположенном в Западно-Казахстанской области. 
 

Данные грузовики были задержаны Пограничной службой КНБ РК совместно с должностными лицами управления экспортного контроля Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области при попытке вывоза средств индивидуальной защиты без разрешительных документов в период с 1 по 16 мая 2020 года", - рассказали в пресс-службе КГД. 

 
В ходе досмотра обнаружены средства индивидуальной защиты свыше 1 млн штук (медицинские и респираторные маски и т.п.) на общую стоимость $2,2 млн (994 млн тенге). 
 
В ведомстве рассказали, что при пересечении государственной границы перевозчик представил поддельные электронные счета-фактуры, которые выписаны в целях уклонения от уплаты налогов. Более того, отсутствовали разрешительные документы на перевозимый товар.
 
Руководитель ТОО оказался непричастным к регистрации и финансово-хозяйственной деятельности товарищества. 
 
Предполагаемая сумма ущерба в бюджет страны, по всем экспортным операциям ТОО, составляет 284 миллиона тенге.
 
Материалы переданы в департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения по факту незаконной предпринимательской деятельности.
 

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