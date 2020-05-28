Из Казахстана незаконно пытались вывезти средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млрд тенге

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - 15 грузовиков задержано на границе при попытке вывоза средств индивидуальной защиты, передает Kazakhstan Today.

Комитет государственных доходов Минфина сообщил о задержании 15 грузовиков на автомобильном пункте пропуска "Сырым", расположенном в Западно-Казахстанской области.

Данные грузовики были задержаны Пограничной службой КНБ РК совместно с должностными лицами управления экспортного контроля Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области при попытке вывоза средств индивидуальной защиты без разрешительных документов в период с 1 по 16 мая 2020 года", - рассказали в пресс-службе КГД.

В ходе досмотра обнаружены средства индивидуальной защиты свыше 1 млн штук (медицинские и респираторные маски и т.п.) на общую стоимость $2,2 млн (994 млн тенге).

В ведомстве рассказали, что при пересечении государственной границы перевозчик представил поддельные электронные счета-фактуры, которые выписаны в целях уклонения от уплаты налогов. Более того, отсутствовали разрешительные документы на перевозимый товар.

Руководитель ТОО оказался непричастным к регистрации и финансово-хозяйственной деятельности товарищества.

Предполагаемая сумма ущерба в бюджет страны, по всем экспортным операциям ТОО, составляет 284 миллиона тенге.

Материалы переданы в департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения по факту незаконной предпринимательской деятельности.

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