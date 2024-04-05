Камыш горит на площади два гектара в Жамбылской области

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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В шести регионах Казахстана подтопленными остаются 1364 частных жилых дома. Об этом сообщили на совещании в кризисном центре МЧС с участием вице-премьера - заместителя руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Каната Бозумбаева и министра по ЧС Чингиса Аринова.





По состоянию на 3 апреля сохраняется сложная паводковая обстановка в стране. В шести регионах подтопленными остаются 1364 частных жилых дома. Продолжаются переливы на 105 участках автодорог. Ведутся работы по восстановлению поврежденного дорожного полотна в 78 местах автодорог и 4 мостах. Без транспортного сообщения остаются 64 населенных пункта, осуществляется доставка продуктов питания и медикаментов", - говорится в сообщении на сайте правительства.





Продолжается круглосуточная эвакуация населения из зон подтопления. Только за последние сутки спасателями эвакуировано 1524 человека, из них 496 детей.





Во избежание ледовых заторов на водоемах проводятся взрывные работы.





Для оценки паводковой обстановки с 1 по 3 апреля вице-премьер и министр по ЧС совершили облет Карагандинской, Костанайской и Акмолинской областей.





Сегодня была обследована территория Аршалынского, Целиноградского районов и города Косшы, а также посещен Преображенский гидроузел.





Снежный покров в области составляет порядка 76%. Организована заблаговременная передислокация сил и средств МЧС в 17 населенных пунктов Целиноградского, Аршалынского, Атбасарского, Сандыктауского районов, городов Кокшетау и Косшы.





На территории Карагандинской области снежный покров составляет порядка 34%. В области проводятся превентивные мероприятия, берегоукрепительные работы и укладка мешкотар. Всего задействовано порядка 700 человек и 118 единиц техники. Ситуация стабильная.





В Костанайской области снежный покров составляет порядка 71%. Подтоплены 75 жилых домов и 38 дворовых территорий. Туда передислоцированы силы и средства МЧС из Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областей, проводятся берегоукрепительные работы.





Стабилизировалась ситуация в городе Аркалыке и Амангельдинском районе, а в Джангельдинском сохраняется сложная обстановка. Акиматом принимаются необходимые меры.





В регионах начата работа по оценке ущерба. Ведется круглосуточный мониторинг. В ближайшее время ожидаются осадки и резкое повышение температурного фона, что даст интенсивное снеготаяние", - сообщили в правительстве.