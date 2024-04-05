04.04.2024, 20:59 27546
Камыш горит на площади два гектара в Жамбылской области
Пожар произошел вблизи села Кенес
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Тараз. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи села Кенес Жамбылской области, вдоль государственной границы с Кыргызстаном, горит камыш, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По предварительным данным, площадь пожара составляет два гектара. На место горения прибыли силы и средства МЧС РК.
Напомним, в марте на побережье Каспийского моря больше недели продолжалось тушение камыша на территории КГУ "Курмангазинское лесничество",в 40 км от села Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области. На труднодоступной болотистой местности тлел камыш на площади 148 га.
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05.04.2024, 08:36 3936
В селе Талапкер близ Астаны произошел проран искусственного канала
Фото: МЧС РК
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Талапкер Акмолинской области произошел проран искусственного канала, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Вчера ночью в Целиноградском районе в селе Талапкер из-за интенсивного снеготаяния и притоком талых вод произошел проран искусственного канала, проходящего вдоль села Талапкер", - проинформировали в МЧС.
Силами сотрудников ДЧС и МИО в течении 30 минут проран восстановлен, производится откачка талых вод с открытых участков и подтопленных дворовых территорий.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперштаба в ЗКО отметил, что наводнений такого масштаба в прошлом не было.
04.04.2024, 12:42 44356
Вернувшихся в свои дома сельчан вновь эвакуируют в ЗКО
Фото: МЧС РК
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Уральск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вернувшихся в свои дома жителей в Западно-Казахстанской области вновь пришлось эвакуировать из-за угрозы подтопления.
Более 700 жителей сел Узунколь, Юбилейный, Кемер, Жана Омир и Барбастау, расположенных ниже водохранилища Узунколь Теректинского района, эвакуировали вчера из-за угрозы переполнения водоема.
Всего эвакуировали 705 человек, из них 230 детей. Во время эвакуации было задействовано 112 человек и 39 единиц техники. Сейчас укрепляют дамбу. В случае прорыва водохранилища угроза подтопления пяти сел остается. Талая вода спала, эвакуированные возвращаются в свои дома", - сообщает "Мой город" со ссылкой на департамент ЧС ЗКО.
Жители села Узунколь рассказали, что некоторые односельчане еще вчера вернулись в свои дома, а некоторые приехали к себе домой сегодня.
Вот только вернулись, а вода дошла до поселка, прибывает. Уже зашла на улицу по окраине. Самое интересное, что нас снова эвакуируют. Возможно, прорвало дамбу", - рассказала жительница Узунколя.
В акимате сельского округа подтвердили информацию, что селе снова началась эвакуация. Дамбу не прорвало, сообщили в акимате, на водохранилище были переливы и вода дошла до села Узунколь.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в зоне подтопления остаются более 1300 домов.
04.04.2024, 11:40 45401
Из-за паводков чрезвычайное положение объявили в одном из районов Атырауской области
Фото: МЧС РК
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Атырау. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за паводков чрезвычайное положение объявили в Жылыойском районе Атырауской области, сообщает пресс-служба акимата района.
В связи с угрозой затопления поселка Карагай, в Жылыойском районе объявлено чрезвычайное положение и штабом принято решение о переселении жителей поселка Карагай в безопасную зону", - сообщили в акимате.
Напомним, из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана. В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
04.04.2024, 10:30 48806
В Актюбинской области в ДТП погибли восемь иностранцев
Фото: скриншот из видео МВД
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Актобе. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Страшная авария произошла 3 апреля на автодороге Самара - Шымкент возле поселка Маржанбулак с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard под управлением гражданина Республики Узбекистан, сообщает Polisia.kz.
В результате ДТП водитель минивена и семь его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия. По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение", - говорится в сообщении.
По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
04.04.2024, 08:41 51721
Паводки в Казахстане: подтопленными остаются более 1300 домов
Фото: mazhilis_kz
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В шести регионах Казахстана подтопленными остаются 1364 частных жилых дома. Об этом сообщили на совещании в кризисном центре МЧС с участием вице-премьера - заместителя руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Каната Бозумбаева и министра по ЧС Чингиса Аринова.
По состоянию на 3 апреля сохраняется сложная паводковая обстановка в стране. В шести регионах подтопленными остаются 1364 частных жилых дома. Продолжаются переливы на 105 участках автодорог. Ведутся работы по восстановлению поврежденного дорожного полотна в 78 местах автодорог и 4 мостах. Без транспортного сообщения остаются 64 населенных пункта, осуществляется доставка продуктов питания и медикаментов", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Продолжается круглосуточная эвакуация населения из зон подтопления. Только за последние сутки спасателями эвакуировано 1524 человека, из них 496 детей.
Во избежание ледовых заторов на водоемах проводятся взрывные работы.
Для оценки паводковой обстановки с 1 по 3 апреля вице-премьер и министр по ЧС совершили облет Карагандинской, Костанайской и Акмолинской областей.
Сегодня была обследована территория Аршалынского, Целиноградского районов и города Косшы, а также посещен Преображенский гидроузел.
Снежный покров в области составляет порядка 76%. Организована заблаговременная передислокация сил и средств МЧС в 17 населенных пунктов Целиноградского, Аршалынского, Атбасарского, Сандыктауского районов, городов Кокшетау и Косшы.
На территории Карагандинской области снежный покров составляет порядка 34%. В области проводятся превентивные мероприятия, берегоукрепительные работы и укладка мешкотар. Всего задействовано порядка 700 человек и 118 единиц техники. Ситуация стабильная.
В Костанайской области снежный покров составляет порядка 71%. Подтоплены 75 жилых домов и 38 дворовых территорий. Туда передислоцированы силы и средства МЧС из Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областей, проводятся берегоукрепительные работы.
Стабилизировалась ситуация в городе Аркалыке и Амангельдинском районе, а в Джангельдинском сохраняется сложная обстановка. Акиматом принимаются необходимые меры.
В регионах начата работа по оценке ущерба. Ведется круглосуточный мониторинг. В ближайшее время ожидаются осадки и резкое повышение температурного фона, что даст интенсивное снеготаяние", - сообщили в правительстве.
03.04.2024, 19:09 78261
Паводки в Казахстане: ситуация в Акмолинской области стабильно сложная
Фото: primeminister.kz
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Кокшетау. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Паводкоопасные участки Акмолинской области осмотрели вице-премьер - заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, сообщает пресс-служба правительства.
Заместитель премьер-министра, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Акмолинской области обследовали движение воды в бассейнах рек Нура и Есиль в пристоличных районах. В связи с началом второго этапа паводка ситуация в области оценивается как стабильно сложная.
Организованы круглосуточные посты наблюдения за уровнем воды в реках Нура, Есиль, Жабай и Колутон. При формировании ледяных заторов проводятся взрывные работы по их ликвидации. В регион направлена спецтехника акимата Астаны и столичных организаций. Передислоцированы силы МЧС и Академии гражданской защиты РК.
Комплекс противопаводковых мероприятий активно реализуется в селе Жибек Жолы. Для защиты населенного пункта подготовлена мешкотара с инертным материалом, проводится укрепление и усиление 2300 метров защитного обвалования.
В селе Тайтобе ведутся работы по укреплению земляного вала длиной 2400 метров. В селах Караоткель, Каражар Талапкер Целиноградского района также были осмотрены противопаводковые мероприятия.
Всего по Акмолинской области в противопаводковых мероприятиях задействованы порядка 1500 человек и 350 единиц техники.
Напомним, сложная паводковая обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В период паводка эвакуировано более 15 тыс. человек. Всего в зоне подтопления в Казахстане остаются пять областей.
03.04.2024, 17:15 85271
В Костанайской области республиканскую трассу затопило талыми водами
Движение не ограничено
Фото: кадр из видео
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Костанай. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области республиканскую трассу Денисовка - Житикара - Муктиколь - граница Российской Федерации затопило талыми водами, сообщает пресс-служба национальной компании "КазАвтоЖол".
На фоне резкого таяния снега произошел перелив талых вод через проезжую часть на автодороге Денисовка - Житикара - Муктиколь - граница Российской на 76 километре (...) Организовано круглосуточное дежурство. Установлены необходимые предупреждающие дорожные знаки, сигнальные столбики и вешки", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ведется укрепление обочин инертным материалом и мешкотарой с песком.
На месте происшествия задействовано 4 единицы техники и 9 человек. Движение не ограничено", - добавили в компании.
Напомним, из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана. В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
03.04.2024, 15:01 85991
Окончено следствие по делу о крушении самолета Bek Air
Фото: kazpravda.kz
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Следствием департамента полиции на транспорте по согласованию с процессуальным прокурором объявлено об окончании производства следственных действий по уголовному делу о факте крушения в аэропорту Алматы воздушного судна Fokker-100 авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года, сообщили в Главной транспортной прокуратуре.
По информации ведомства, в ходе расследования проведено более 4 тысяч следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований.
В рамках международного сотрудничества прокуратурой при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан на запросы об оказании международной правовой помощи из иностранных государств, таких как Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды и других, получена необходимая правовая-техническая информация, имеющая значение для дела", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время, участники процесса знакомятся с материалами досудебного расследования.
Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
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