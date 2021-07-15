Карагандинский стрелок оштрафован на 30 тыс. тенге

КАРАГАНДА. 14 ИЮЛЯ - У карагандинца, стрелявшего во дворе жилого дома из пневматического автомата, не стали изымать оружие, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошёл вчера, 13 июля, в одном из карагандинских дворов по улице Мичурина. Мужчина 50 лет вышел во двор с пневматическим оружием в руках и совершил несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал. Бдительные соседи вызвали полицию", - сообщает портал ekaraganda.kz .

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что автомат у мужчины изымать не стали, поскольку для такого типа оружия не нужна регистрация, оно находится в свободной продаже. Стрелок отделался штрафом.

Сотрудниками Михайловского отдела полиции установлен нарушитель, стрелявший из пневматического воздушного автомата. Им оказался 50-летний житель города, в отношении которого составлен административный протокол и наложен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей - 29 170 тенге", - прокомментировали инцидент в пресс-службе департамента.

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