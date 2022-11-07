Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения

Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 ноября в 08 час. 11 мин. 45 сек. по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 412 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.1. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Также сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 ноября в 08 час. 49 мин. 21 сек. зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 99 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.1. Магнитуда MPV 3.9. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.