Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 8 ноября 2020 года, в 23.37 (8 ноября, в 17.37 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 421 километре на восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 10,8. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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