Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 14 февраля 2021 года, в 22.16 (14 февраля в 16.16 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 325 километрах на юг от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,5. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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