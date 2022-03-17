KEGOC назвал виновника крупной аварии на электросетях ЦА

Комиссия установила, что причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана - в этот день в 11.59 в Нур-Султане произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС 500 кВ "Ташкент" (Узбекистан). Последующая излишняя работа дифференциальных защит 1-й и 2-й систем шин 500кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2100 МВт на транзиты 500 кВ Север-Восток-Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана (в 7 раз выше допустимого)", - сообщает пресс-служба KEGOC.
По ее информации, сработала противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" и электростанций на юге Казахстана, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение потребителей южной зоны Казахстана и сохранить электроснабжение примерно 60% потребителей юга страны. При этом энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана были полностью обесточены.
KEGOC обращает внимание на то, что на ликвидацию аварии и снятие ограничений всех потребителей в Казахстане потребовалось 4 часа, что свидетельствует о высоком профессионализме персонала системного оператора ЕЭС Казахстана", - говорится в сообщении.
При этом в НЭС Кыргызстана схема и режим были восстановлены более чем через сутки, а в НЭС Узбекистана восстановление энергоснабжения потребителей заняло четверо суток, подчеркнули в KEGOC.
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. В АО "KEGOC" назвали причину массового отключения электроэнергии.