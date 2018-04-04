Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Комиссия установила причину пожара в общежитии на Карабатане. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев, передает корреспондент агентства.

"Буквально сегодня на имя премьер-министра уйдет от нас заключение комиссии. Однозначно можно сказать о том, что пожар произошел в первую очередь по вине работодателя. Мы убедились совместно с органами ЧС, что возгорание произошло из-за перегрева электрической проводки в общежитиях. Там не было центрального отопления, везде стояли обогревательные приборы. Понятно, что пошла большая нагрузка на электросети и возгорание произошло из-за перегрева этих сетей", - сказал Альтаев.

Он также проинформировал, что по приезде комиссии на место происшествия было принято решение приостановить эксплуатацию всех общежитий. При этом работа предприятий была практически приостановлена до тех пор, пока общежития на приведут в соответствие с требованиями пожарных и санитарных норм. При этом работникам выплатят зарплату в полном объеме за время простоя.

Вместе с тем Альтаев сообщил, что по итогам расследования причин трагедии выработан ряд предложений. В частности, правительству и Генпрокуратуре будет предложено провести проверку подобных строительных площадок и вахтовых поселков по всей республике на предмет соблюдения противопожарной безопасности и санитарных норм.

Напомним, 2 марта, в 08.41, в 40 километрах от Атырау, на объекте стройплощадки Газотурбинной электростанции "Карабатан", произошло возгорание общежития контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка. В общежитии проживали работники ТОО "PSI Stroy Industriya", во время пожара там находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек. На месте происшествия обнаружены тела шести человек. Еще четверо мужчин с ожогами доставлены в Областную больницу города Атырау. Площадь пожара составила 480 квадратных метров.

По данным Комитета по ЧС МВД РК, предварительная причина возгорания одноэтажного здания общежития - короткое замыкание электропроводов.

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