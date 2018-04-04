Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
4 апреля 2018
  • 22
  • :
  • 31
Новости регионов
11º Ясно
днем 27º    ночью 11º
17:00
.
Aнонс

Комиссия установила причину пожара в общежитии на Карабатане04.04.2018
Происшествия  14:52

Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Комиссия установила причину пожара в общежитии на Карабатане. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев, передает корреспондент агентства.

"Буквально сегодня на имя премьер-министра уйдет от нас заключение комиссии. Однозначно можно сказать о том, что пожар произошел в первую очередь по вине работодателя. Мы убедились совместно с органами ЧС, что возгорание произошло из-за перегрева электрической проводки в общежитиях. Там не было центрального отопления, везде стояли обогревательные приборы. Понятно, что пошла большая нагрузка на электросети и возгорание произошло из-за перегрева этих сетей", - сказал Альтаев.

Он также проинформировал, что по приезде комиссии на место происшествия было принято решение приостановить эксплуатацию всех общежитий. При этом работа предприятий была практически приостановлена до тех пор, пока общежития на приведут в соответствие с требованиями пожарных и санитарных норм. При этом работникам выплатят зарплату в полном объеме за время простоя.

Вместе с тем Альтаев сообщил, что по итогам расследования причин трагедии выработан ряд предложений. В частности, правительству и Генпрокуратуре будет предложено провести проверку подобных строительных площадок и вахтовых поселков по всей республике на предмет соблюдения противопожарной безопасности и санитарных норм.

Напомним, 2 марта, в 08.41, в 40 километрах от Атырау, на объекте стройплощадки Газотурбинной электростанции "Карабатан", произошло возгорание общежития контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка. В общежитии проживали работники ТОО "PSI Stroy Industriya", во время пожара там находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек. На месте происшествия обнаружены тела шести человек. Еще четверо мужчин с ожогами доставлены в Областную больницу города Атырау. Площадь пожара составила 480 квадратных метров.

По данным Комитета по ЧС МВД РК, предварительная причина возгорания одноэтажного здания общежития - короткое замыкание электропроводов.
Просмотров: 6308
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
04.04.2018   16:49
Торговый центр "Персей для детей" горит в Москве
04.04.2018   14:52
Комиссия установила причину пожара в общежитии на Карабатане
04.04.2018   14:51
Фото: http://www.kaztransoil.kz
В "КазТрансОйл" прокомментировали забастовку рабочих в Батумском порту
04.04.2018   12:55
Фото: alau
Тело младенца обнаружили военнослужащие в колодце в Костанайской области
03.04.2018   20:25
Фото: altaynews
Одна из сбитых в Семее КамАЗом школьниц скончалась
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today