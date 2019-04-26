Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Крупный пожар произошел в автомастерской в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов, сегодня в 13.46 на пульт "101" ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в автомастерской "Gt-Motors" по проспекту Республики.

Произошло возгорание деревянной обрешетки кровли и утеплителя на площади 150 квадратных метров. Пожар локализован в 14.19 и ликвидирован в 14.37. Жертв и пострадавших нет", - уточнил Нурахметов.

В тушении пожара были задействованы 21 сотрудник личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС.

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