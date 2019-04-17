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Крупный пожар произошел в коттедже в Нур-Султане

16.04.2019, 18:29 7642
Крупный пожар произошел в коттедже в Нур-Султане
Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в микрорайоне Уркер Есильского района Нур-Султана горел двухэтажный коттедж, передает Kazakhstan Today.
 
Сообщение о пожаре поступило в ДЧС столицы в 15.53. Силами пожарных подразделений пожар локализован в 16.32 и ликвидирован в 17.01. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ДЧС.
 

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. К тушению пожара были привлечены 22 человека личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Нур-Султана", - уточнили в ведомстве.

 

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