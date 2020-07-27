Легковой автомобиль и автоцистерна столкнулись на трассе Павлодар - Нур-Султан

Павлодар. 26 июля Kazakhstan Today - На трассе Павлодар - Нур-Султан произошло столкновение легкового автомобиля с автоцистерной, передает Kazakhstan Today.

В результате ДТП пострадали двое взрослых и четверо детей, передает корреспондент Pavlodarnews.kz . По данным пресс-службы управления здравоохранения Павлодарской области, пострадали шестеро жителей столицы, среди которых - четверо детей в возрасте от пяти до 16 лет.

Пятилетний мальчик получил ушиб головного мозга. Десятилетняя девочка госпитализирована с переломом поясничного отдела позвоночника. Мальчик и девочка 16 и 15 лет - с закрытой черепно-мозговой травмой, 39-летняя женщина - с рваной раной лобной области, 44-летний мужчина - с переломом бедра, ушибом грудной клетки и травматическим шоком", - сообщили в пресс-службе облздрава.

Все пострадавшие госпитализированы в Экибастузскую городскую больницу.

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