Летевший из Атырау в Алматы самолет вынужденно приземлился в Кызылорде

Посадка была совершена из-за проблем с самочувствием одного из пассажиров

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Кызылорда. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Рейс КС7196 Атырау - Алматы, вылетевший в 07.00 1 июля, совершил вынужденную посадку в Кызылорде, - Рейс КС7196 Атырау - Алматы, вылетевший в 07.00 1 июля, совершил вынужденную посадку в Кызылорде, сообщает пресс-служба авиакомпании Fly Arystan.





Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, посадка была совершена из-за проблем с самочувствием одного из пассажиров.





Пассажир был передан работникам медицинской помощи в Кызылорде. Борт дозаправили, и он готовится к вылету в Алматы.





Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", - отметили в авиакомпании.