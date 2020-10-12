Летевший в Костанай самолет был вынужден вернуться в Алматы

Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - Самолет авиакомпании Fly Arystan, вылетевший из Алматы в Костанай, был вынужден вернуться в аэропорт, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе авиакомпании пояснили причину. По данным авиаперевозчика, во время полета рейса КС7141 Алматы - Костанай авиакомпании Fly Arystan сработала сигнализация и появилось сообщение о неисправности.

Согласно техническому регламенту было разрешено продолжать полет, однако решением авиакомпании борт вернули в аэропорт вылета в связи с отсутствием инженерно-технической службы в аэропорту Костаная. В данный момент воздушное судно допущен к дальнейшей эксплуатации. Экипаж заменили в связи с ограничениями по рабочему времени", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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