Малолетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Кокшетау

Кокшетау. 5 октября. Kazakhstan Today - В Кокшетау малолетний ребенок получил черепно-мозговую травму в результате падения с пятого этажа жилого дома, передает Kazakhstan Today.

4 октября в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение фельдшера скорой помощи о том, что в Акмолинскую многопрофильную областную детскую больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота" доставлен ребенок в возрасте 1 года 11 месяцев, который выпал с пятого этажа многоэтажного жилого дома", - сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

Выяснилось, что около 14.15 малыш находился в зале, где залез на подоконник, открыл окно и, облокотившись на москитную сетку, выпал. Мать мальчика в это время находилась на кухне, готовила обед. О том, что ребенок выпал из окна, матери сообщила соседка, увидев плачущего ребенка на земле возле дома.

По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по статье 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей)", - уточнили в полиции.

Полицейские убедительно просят не оставлять детей одних в комнате с открытым окном даже на минуту.

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Не разрешайте детям играть на подоконнике. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Снимите ручку или установите ручку с ключом, которой можно фиксировать окно в режиме проветривания. Повесьте в верхней части окна цепочку, как на двери. Не используйте защитные сетки без соответствующей защиты окна. Помните: сетка никогда не защитит ребенка от падения из окна. Только ваше внимательное отношение к своим детям поможет избежать беды", - обращаются полицейские к родителям.





Напомним, годовалый малыш погиб в Актобе в результате падения с высоты пятого этажа.

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