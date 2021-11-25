Массовая драка произошла в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 НОЯБРЯ - В городе Чарск Восточно-Казахстанской области накануне произошла массовая драка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В социальной сети появилось видео, на котором дерутся не менее двух десятков мужчин. В департаменте полиции ВКО прокомментировали инцидент.





кадр из видео

"По данному факту 23 ноября текущего года начато досудебное расследование по статье УК РК "Хулиганство" (часть 2 - совершенное группой лиц - прим. агентства), по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение. Заявлений о причинении ущерба и нанесении телесных повреждений не поступало", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.



Отмечается, что расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего взято на особый контроль руководства департамента.



