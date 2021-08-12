Массовая драка в Нур-Султане: зачинщики задержаны

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Столичные полицейские задержали зачинщиков массовой драки на стройке в Нур-Султане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Видео инцидента было опубликовано в паблике kris.p.astana

Установлено, что инцидент произошел 6 августа, в дневное время, на территории строительного объекта по улице Калдаякова. Между бригадами строителей произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства. В момент происшествия вызовов на канал 102 не поступало", - сообщили в полиции Нур-Султана.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.





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