Массовое ДТП в столице - столкнулись 6 автомобилей

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НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - В столице произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
12 ноября текущего года, около 08.10, 42-летний водитель автомашины Mercedes, следуя по улице Туркестан со стороны улицы Бухара жырау в сторону улицы Орынбор, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с шестью впереди стоящими автомашинами. В результате ДТП автомашинa Mercedes по инерции откинуло на автомашину KIA Cerato, стоящую в попутном направлении. Вследствие столкновения четверо водителей и один пассажир, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - сообщили в департаменте столичной полиции.
По факту проводится дознание.