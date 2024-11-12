11.11.2024, 16:48 23011
Мать и сын погибли при пожаре в Атырауской области
В помещении рухнул потолок, и они оказались в ловушке
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Атырау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 66-летняя женщина и ее 35-летний сын заживо сгорели при пожаре частного дома в селе Акколь.
Трагедия произошла в селе Акколь Курмангазинского района Атырауской области. Огонь вспыхнул в пристройке к жилому дому. По неофициальным данным, мать пыталась спасти сына, который заболевал психическим расстройством. В результате пожара в помещении рухнул потолок, и они оказались в ловушке. Остальных несовершеннолетних детей вытащили из горящего дома из окон. Спасти мать и сына не успели", - сообщает сетевое издание ATYRAU ONLINE.
В ДЧС Атырауской области рассказали, что в пожаре, который возник ранним утром, погибли 66-летняя мать и ее 35-летний сын. 58-летний глава семейства с ожогами обеих рук и 5-летняя внучка с признаками отравления дымом госпитализированы в районную больницу.
Причины возгорания выясняются.
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10.11.2024, 09:29 52706
Три туриста из Казахстана пострадали в аварии с автобусом в Египте
Фото: cairo24.com
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Каир. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Три казахстанца пострадали в результате аварии с автобусом в египетском Рас-Сидре на Южном Синае.
Всего в ДТП пострадал 41 человек, сообщает cairo24.com. В их числе: 3 казахстанца, 31 турист из России и Украины, 3 гражданина Азербайджана и 4 гражданина Египта. По данным источника, автобус перевернулся.
Машины скорой помощи немедленно выдвинулись к месту сообщения, чтобы доставить пострадавших в больницу", - пишет сайт.
О состоянии пострадавших пока неизвестно.
09.11.2024, 19:35 66971
В Актау пожарные спасли четверых детей
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Актау. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Спасателям удалось эвакуировать четверых детей, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Используя трехколенную лестницу, пожарные вывели из задымленной квартиры четверых детей 2009, 2012, 2020, 2024 годов рождения", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что пожар быстро ликвидировали. Пострадавших нет.
Ранее в Костанайской области при пожаре в жилом доме погибли пятеро детей из одной семьи. Аким региона пообещал организовать пострадавшей семье помощь и приобрести новое жилье со всей необходимой техникой.
09.11.2024, 16:24 69546
Житель Актобе нарушил ПДД более 300 раз за два месяца
Фото: polisia.kz
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Актобе. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Актобе задержала местного жителя, нарушившего правила дорожного движения 308 раз за два месяца, сообщает Polisia.kz.
35-летний местный житель, управлявший автомобилем ВАЗ-2114 с иностранными номерами, неоднократно превышал разрешенную скорость на улицах города. Сумма штрафов составляет около 11,5 млн тенге. Автомобиль помещен на специальную стоянку", - проинформировали в полиции.
Ранее в Атырауской области суд вынес приговор задавившему подростка полицейскому.
09.11.2024, 13:20 73191
В Актюбинской области жестко приземлился военный вертолет, один человек погиб Дополнено
Фото: МЧС РК
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Актобе. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Близ села Сарыжар Марктукского района военный вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку, в результате чего погиб один человек, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Вертолет модели МИ-8 был с участием троих человек на борту. Один из них погиб. Двое пострадавших доставлены в Актобе. Информация о происшествии уточняется", - рассказали в МЧС.
В управлении здравоохранения области сообщили, что состояние пострадавших стабильно тяжелое.
Воздушное судно, предположительно, принадлежит Министерству обороны РК.
Прибывшие на место спасатели МЧС ликвидировали возгорание.
Предварительная причина авиационного инцидента - техническая неисправность", - прокомментировали крушение в Минобороны.
Дополнено 09.11.2024, 14.00
По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следственные органы", - сообщает Polisia.kz.
08.11.2024, 20:08 97756
Скончался пострадавший при взрыве котельной в Костанайской области
Скончался мужчина 1969 года рождения
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Костанай. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавший при взрыве котельной в Амангельдинском районе Костанайской области скончался, сообщает "ТоболИнфо".
Напомним, 6 ноября в котельной поселка Амангельды Амангельдинского района произошел взрыв. В результате без тепла остались три двухэтажных жилых дома и административные здания (суд, музей, дом культуры).
Из-под завалов спасатели извлекли мужчину 1969 года рождения. В акимате района сообщали, что его госпитализировали в районную больницу и направили туда бригаду анестезиологов по линии санавиации с целью корректировки лечения и решения вопроса транспортировки пациента из районной больницы в региональную больницу Аркалыка.
8 ноября стало известно, что мужчина скончался.
08.11.2024, 14:31 102276
В Казахстане с начала года в ДТП с участием мопедов погибли 15 человек
Фото: Depositphotos
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Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года в дорожных авариях с участием мопедов погибли 15 человек, более 900 пострадали, сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.
В Алматы стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", сообщает Polisia.kz. На состояние аварийности в мегаполисе влияет популяризация альтернативного вида транспортных средств: мопедов и электросамокатов.
Водителями мопедов с начала года допущено 930 ДТП, 953 человека травмированы, еще 15 погибли. С участием самокатов в городе совершено 127 ДТП, 133 человека травмированы, к счастью, погибших нет. Кроме того, с начала года за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 31 894 мопедиста и 28 762 пользователя самокатов. Более 1800 мопедов водворены на специализированную автостоянку, - рассказал Тимур Ногайбаев.
Ранее президент подписал закон, обязывающий владельцев мопедов регистрировать свое транспортное средство и получать права на управление. В МВД опубликовали список необходимых для регистрации документов.
08.11.2024, 11:22 105281
В ВКО погиб солдат-срочник: расследование начато по статье о доведении до самоубийства
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Усть-Каменогорск. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб солдат-срочник, сообщает Погранслужба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
По предварительной информации, причина смерти - суицид. Органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (Доведение до самоубийства)", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в Шахтинске военнослужащий-контрактник Национальной гвардии Казахстана совершил суицид. Также военнослужащий покончил с собой в Актау.
20 сентября офицер покончил с собой в Аягозском гарнизоне. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник совершил суицид на территории военного института.
22 сентября стало известно о гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ.
07.11.2024, 19:52 101131
В Павлодаре из-за ураганного ветра произошло 19 повреждений на электросетях
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Павлодар. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 19 повреждений на электросетях произошло в Павлодаре из-за ураганного ветра. Устранили 16 из них. Оперативные бригады и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, сообщает "Павлодар-онлайн".
Как сообщили в городском отделе ЖКХ, аварийные отключения произошли в разных районах города и в пригороде. Также аварийные отключения произошли в пригородных селах.
На данный момент из 19 аварийных отключений восстановлено 16. Устранением повреждений занимаются 10 оперативных бригад", - сообщили в городском отделе ЖКХ.
На уличных линиях электропередачи выявили семь повреждений, повреждены две опоры освещения. Все повреждения уже устранили. Из-за аварийного отключения не работали девять светофоров. Сейчас они функционируют в обычном режиме.
В отдел ЖКХ города, службу 109, а также посредством соцсети Instagram поступило порядка 40 заявок от жителей города об упавших деревьях, об угрозе падения, о сломанных ветках. Все обращения взяты на контроль. По городу работают 15 бригад для устранения последствий штормового ветра. Проводится работа по вывозу упавших деревьев. На текущее время отработано 30 заявок", - рассказали в отделе ЖКХ Павлодара.
Ранее сообщалось, что ряд районов Астаны остались без электричества из-за сильного ветра.
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