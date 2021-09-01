Министр по ЧС прокомментировал интервью пострадавшего при взрывах спасателя

АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - Министр по ЧС Юрий Ильин прокомментировал интервью пострадавшего при взрывах Алмаза Турсынова. Ранее Турсынов заявил, что при тушении пожара военный полковник заверил спасателей, что боеприпасы не взорвутся, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Ильина, военные подтвердили, что на складе хранятся тротиловые шашки. Однако они якобы без детонаторов и не представляют угрозу, сообщает aibat.kz.

На данном складе было подтверждено, что происходит процесс горения в складе, где находятся тротиловые шашки. Поэтому по всем параметрам, инструкциям, которые существуют, в том числе в Министерстве обороны, они хранились без детонаторов и не представляли угрозу взрыва. Что послужило в конечном итоге детонацией этого количества тротила, как раз и выясняют следственные органы", - сказал глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин.

Он отметил, что среди погибших есть сотрудники и Министерства обороны, и Министерства по чрезвычайным ситуациям. "Поэтому я хочу сказать, что каждый на своем месте выполнял свой служебный долг", - подчеркнул Ильин.

Юрий Ильин также отметил, что во время взрывов на складе боеприпасов было уничтожено 18 единиц пожарно-спасательной техники и оборудования.









Заместитель командира войсковой части 28349 подполковник Руслан Джилкибаев рассказал о тушении пожара на складе.

Инженерные боеприпасы, находившиеся в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться. Поэтому пожарной командой воинской части было принято решение осуществлять локализацию возгорания и были привлечены пожарные расчеты ДПС", - сказал Руслан Джилкибаев.

Он отметил, что причины взрывов должна установить комиссия, в которую включены квалифицированные эксперты.





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