Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Петропавловске

Петропавловск. 7 августа. Kazakhstan Today - Минувшей ночью в деревянном жилом доме в Петропавловске произошел пожар, жертвами которого стал 32-летний мужчина и его сыновья в возрасте 5 и 9 лет, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДЧС СКО, сообщение о пожаре поступило в 02.29.

К моменту прибытия пожарных расчетов, в 02.35, дом горел открытым пламенем, с переходом на соседнюю хозяйскую постройку и на стену соседнего жилого дома. В ходе ликвидации пожара было обнаружено безжизненное тело хозяина дома - мужчины, 1988 года рождения, и двух его детей - мальчиков, 2011 и 2015 годов рождения", - сообщили в ведомстве.

Пожар был локализован в 02.55 и ликвидирован в 03.09. В результате пожара полностью уничтожена кровля, внутренняя обшивка дома, домашнее имущество, хозпостройка, повреждена стена соседнего дома. Общая площадь пожара составила 141 квадратный метр.

В ликвидации пожара было задействовано 6 единиц техники и 19 человек личного состава ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО". Причина и материальный ущерб устанавливаются.

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