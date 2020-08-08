Мужчина и двое детей погибли при пожаре в Петропавловске

Как сообщили в ДЧС СКО, сообщение о пожаре поступило в 02.29.
К моменту прибытия пожарных расчетов, в 02.35, дом горел открытым пламенем, с переходом на соседнюю хозяйскую постройку и на стену соседнего жилого дома. В ходе ликвидации пожара было обнаружено безжизненное тело хозяина дома - мужчины, 1988 года рождения, и двух его детей - мальчиков, 2011 и 2015 годов рождения", - сообщили в ведомстве.
Пожар был локализован в 02.55 и ликвидирован в 03.09. В результате пожара полностью уничтожена кровля, внутренняя обшивка дома, домашнее имущество, хозпостройка, повреждена стена соседнего дома. Общая площадь пожара составила 141 квадратный метр.
В ликвидации пожара было задействовано 6 единиц техники и 19 человек личного состава ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО". Причина и материальный ущерб устанавливаются.
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