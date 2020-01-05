Мужчина и ребенок погибли в результате столкновения двух машин на трассе Костанай - Сарыколь

Костанай. 4 января. Kazakhstan Today - В Костанайской области водитель иномарки не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла накануне на трассе Костанай - Сарыколь. 44-летний водитель автомобиля "Мицубиси-Лансер", двигаясь в сторону Костаная, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной ВАЗ, под управлением 33-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

По информации ведомства, водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Еще одной жертвой аварии стал ребенок. Он скончался в больнице. С места ДТП госпитализирован пассажир "Мицубиси-Лансер".

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