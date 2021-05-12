Мужчина погиб при столкновении иномарки с грузовиком в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - В понедельник в Нур-Султане произошло ДТП, жертвой которого стал 51-летний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Авария произошла в 18.40. По данным полиции, 51-летний водитель автомашины "Toyota Camry", следуя по проспекту Аль-Фараби в сторону 40-й станции, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой автомашиной "Shacman" под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП водитель "Toyota Camry" от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится дознание", - прокомментировали в пресс-службе ДП Нур-Султана.

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