Мужчина погиб, упав с моста на проспекте Аль-Фараби в Алматы

Возбуждено уголовное дело
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы близ парка Первого президента упал с моста и погиб мужчина, полиция возбудила уголовное дело.

Информация о том, что с моста близ парка Первого президента упал и разбился насмерть мужчина, появилась в соцсетях.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту гибели мужчины заведено уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области погибли два подростка. Рассматривается версия суицида.
 
новости по теме

20.03.2026, 20:54 10266

Пожар в частном доме в Павлодарской области: скончался третий ребенок

Все это время пострадавший находился в реанимации
Павлодар. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мальчик 2015 года рождения, доставленный медиками с ожогами в павлодарскую больницу, умер спустя два месяца после продолжительной борьбы за его жизнь, сообщает МИА "Kazinform".

Отмечается, что все это время пострадавший находился в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей.

Ребенок скончался в результате ожоговой болезни. Состояние пациента постепенно ухудшалось. У него развились выраженные токсические осложнения и синдром полиорганной недостаточности, что в итоге привело к летальному исходу", - сообщили изданию в больнице.


Напомним, в январе в селе Иртышск в Павлодарской области двое детей погибли при пожаре в частном доме.
 
19.03.2026, 20:55 74406

В области Абай на шахте погиб рабочий

Двое работников пострадали, их госпитализировали
Семей. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области на Орловской шахте произошел несчастный случай, в результате которого один рабочий погиб и двое пострадали. Полицией возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщили в департаменте полиции региона.

По предварительным данным, в ночь с 18 на 19 марта на одном из участков шахты проводились взрывные работы, после чего произошло повышение содержания углекислого газа в воздухе. Утром 19 марта двое работников, спустившихся в шахту для выполнения плановых работ, были обнаружены без сознания. При оказании помощи пострадавшим отравление также получил начальник участка. Все пострадавшие были эвакуированы на поверхность. Один из работников скончался, двое госпитализированы в районную больницу", - проинформировали в полиции.


Как отметили в ДП, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
 
17.03.2026, 20:54 117621

Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области

Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области
Актобе. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области вблизи поселка Карауылкелди Байганинского района произошло столкновение автомобилей ВАЗ и DAF, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия. Один пассажир с различными травмами госпитализирован в центральную районную больницу Байганинского района", - проинформировали в полиции.


По факту ДТП проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пятеро человек погибли в ДТП в Жетысуской области.
 
17.03.2026, 20:26 116881

На электроподстанции в Петропавловске погиб 21-летний рабочий

Возбуждено уголовное дело
Петропавловск. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске на одной из электрических подстанций при выполнении работ произошел несчастный случай, в результате которого погиб 21-летний рабочий, сообщает издание "Петропавловск.news".

По данному факту полицией начато досудебное расследование по признакам нарушения требований охраны труда. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали изданию в ДП области.


В конце прошлого года рабочий упал с высоты и погиб в Петропавловске.
 
13.03.2026, 18:41 257651

В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший

В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший
Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе Алматы на улице Жандосова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и нескольких автомобилей, сообщает МИА Kazinform со ссылкой на департамент полиции города.

По предварительным данным, водитель автобуса марки Foton, следуя по улице Жандосова в восточном направлении, западнее улицы Манаса, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с пятью впереди идущими автомобилями. В результате ДТП пострадал один человек. Он обратился за медицинской помощью", - рассказали изданию в полиции.


В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, за 11 месяцев прошлого года в Алматы свыше 600 человек пострадали в результате аварий с участием автобусов. В августе автобус спровоцировал массовое ДТП. В начале июля женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. В октябре автобус врезался в остановку в районе барахолки. А в декабре автобус столкнулся с троллейбусом, в результате ДТП пострадала женщина.

Также в декабре прошлого года пятеро пассажиров автобуса погибли в ДТП в Актюбинской области.

В начале года в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Мангистауской области погибли четыре человека.
 
12.03.2026, 20:51 294046

Солдат-срочник погиб в Атырауской области

Солдат-срочник погиб в Атырауской области
Атырау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время проведения плановых полевых стрельб в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение, сообщили в пресс-службе регионального гарнизона.

По предварительным данным, происшествие могло произойти вследствие неосторожного обращения с оружием.

Военнослужащий был незамедлительно доставлен в медучреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.


По данному факту военно-следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее в Мангистауской области погиб солдат-срочник.

Напомним, Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.
 
11.03.2026, 20:17 320196

В Астане сильный ветер повредил фасад жилого комплекса

В Астане сильный ветер повредил фасад жилого комплекса
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане из-за сильных порывов ветра обрушилась часть фасада одного из жилых комплексов, передает корреспондент агентства.

11 марта около 17.00 в результате сильного ветра произошло отслоение утеплителя от фасада ЖК "Айка". Дом 2015 года постройки. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе акимата Астаны.


По информации акимата, в настоящее время управляющая компания ЖК производит расчет стоимости и рассматривает вопрос найма промышленного альпиниста для проведения работ по восстановлению фасада.

В соответствии со статьей 34 закона РК "О жилищных отношениях" собственники квартир обязаны нести бремя содержания принадлежащего им общего имущества кондоминиума, к которому относятся фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и площадки, лифты, крыши, козырьки (навесы) входных групп, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование", - проинформировали в акимате.


В соцсетях распространилось видео с падающими фрагментами здания.

Напомним,8 ноября в Астане произошло обрушение части фасада 9-этажного жилого дома. В момент, когда фельдшер скорой помощи пыталась спасти из-под завалов мужчину, ей на голову рухнула кондиционерная установка. В крайне тяжелом состоянии медика и еще одного пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию, через 10 дней фельдшер скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения".
 
11.03.2026, 12:07 320466

Сотрудник ДЧС области Жетысу погиб при спасении рыбака

Во время спасательных работы треснул лед
Талдыкорган. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 7 марта сотрудник ДЧС области Жетысу погиб при спасении рыбака на озере Алтынколь, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сельском округе Атамекен Панфиловского района рыбака на отколовшейся льдине унесло на середину озера Алтынколь.

На место происшествия были направлены силы и средства ДЧС Жетысуской области, сотрудники пожарной части № 11 города Жаркента, оперативно-спасательный отряд города Талдыкорган, а также спасатели республиканской спасательной службы "Барыс" МЧС Республики Казахстан и ДЧС Алматинской области.

В ходе проведения спасательных работ лед снова треснул. В результате этого погиб начальник караула пожарной части № 11 отдела по чрезвычайным ситуациям Панфиловского района, майор гражданской защиты Дамир Таиржанович Таранов", - сообщили в ДЧС.

 
