Мужчина скончался в парке аттракционов в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. 23 СЕНТЯБРЯ - У мужчины случился сердечный приступ во время катания на аттракционе в Шымкенте. Спасти мужчину не удалось, передает KAZAKHSTAN TODAY.

22 сентября, около 21.00, в технопарке "Мир фантазий" в Шымкенте у мужчины произошел сердечный приступ. Мужчине 45-50 лет стало плохо на аттракционе "Молоток", пишет Otyrar.kz.

Приехавшие на вызов врачи скорой помощи спасти мужчину не смогли.

По словам очевидцев, сотрудники технопарка не смогли оказать первую помощь, у них не было элементарной аптечки, не говоря о медицинском персонале.

Парк сейчас закрыт, правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, это не первый инцидент в технопарке "Мир Фантазий". В мае этого года в результате несчастного случая погиб 17-летний парень . По одной из версий, он подрабатывал в парке аттракционов внештатным сотрудником. Молодой человек забрался на металлические конструкции аттракциона, однако не смог удержаться там и сорвался вниз. Юноша скончался до приезда скорой помощи.

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