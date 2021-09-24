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Мужчина скончался в парке аттракционов в Шымкенте

23.09.2021, 11:56 6805
ШЫМКЕНТ. 23 СЕНТЯБРЯ - У мужчины случился сердечный приступ во время катания на аттракционе в Шымкенте. Спасти мужчину не удалось, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
22 сентября, около 21.00, в технопарке "Мир фантазий" в Шымкенте у мужчины произошел сердечный приступ. Мужчине 45-50 лет стало плохо на аттракционе "Молоток", пишет Otyrar.kz.
 
Приехавшие на вызов врачи скорой помощи спасти мужчину не смогли.
 
По словам очевидцев, сотрудники технопарка не смогли оказать первую помощь, у них не было элементарной аптечки, не говоря о медицинском персонале.
 
Парк сейчас закрыт, правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.
 
Напомним, это не первый инцидент в технопарке "Мир Фантазий". В мае этого года в результате несчастного случая погиб 17-летний парень. По одной из версий, он подрабатывал в парке аттракционов внештатным сотрудником. Молодой человек забрался на металлические конструкции аттракциона, однако не смог удержаться там и сорвался вниз. Юноша скончался до приезда скорой помощи.
 

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