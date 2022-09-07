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Сосед спас четверых детей во время пожара в Семее

06.09.2022, 08:55 22006
СЕМЕЙ. 6 СЕНТЯБРЯ - Мужчина спас четверых детей во время пожара в Семее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе ДЧС области сообщили, что 5 сентября в 15.55 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на 9-м этаже 9-этажного дома в микрорайоне Карагайлы горит квартира, сообщает Semeynews.kz.
 
Пожарные-спасатели ПЧ-2 незамедлительно выехали на место возгорания. Как стало известно, в помещении зала горели личные вещи на площади 2 квадратных метра. Огонь был потушен до прибытия сотрудников. Выяснилось, что во время возгорания в квартире находились четверо детей.
 

К счастью, на помощь несовершеннолетним пришел сосед. Мужчина 1986 года рождения по пожарной лестнице попал в квартиру, которая имеется на балконах, и через эвакуационный люк спустил детей на 8-й этаж", - пояснили в ДЧС. 

 
В пресс-службе сообщили, что дети доставлены в детскую областную больницу, где их полностью обследуют. Причины возгорания выясняются. 
 

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В связи со степным пожаром в электрических сетях KEGOC произошла авария

07.09.2022, 17:42 6
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Аварийные нарушения произошли сегодня в электрических сетях АО KEGOC (транзит Север-Юг), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 сентября 2022 года в 15.38 отключилась ВЛ 500 кВ Л-5170 Экибастузская-Агадырь, входящая в состав транзита Север-Юг, по которому осуществляется энергоснабжение Южной зоны Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана. Противоаварийная автоматика АО KEGOC отработала штатно, сохранена параллельная работа ЕЭС Казахстана и объединенной энергосистемы Центральной Азии", - сообщили в компании.

 
Отмечается, что предварительный объем ограничений от действия работы противоаварийной автоматики составил 615,9 МВт, в том числе:
 
- Алматинская область 180 МВт,
 
- Жетысуская область 60 МВт 
 
- Карагандинская область 182 МВт,
 
- Улытауская область 13 МВт,
 
- Туркестанская область 36,4 МВт,
 
- Жамбылская область 144,5 МВт.
 

В 15.59 ВЛ включена в работу, энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - проинформировали в KEGOC.

 
Сообщается, что предварительная причина отключения - степной пожар. 
 

Застрявших в лифте людей спасли сотрудники столичного ДЧС

07.09.2022, 17:41 176
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Застрявших в лифте людей спасли сотрудники столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным ДЧС Нур-Султана, инцидент произошел 5 сентября. 
 

Подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС города Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что по проспекту Туран 19, БК "Керемет" люди застряли в лифте", - сообщили в департаменте. 

 
По прибытию спасателей установлено, что дверь лифта не открывается. Приступив к проведению аварийно-спасательной операции дверь лифта была вскрыта, в итоге спасено 8 человек. 
 
Между тем в социальных сетях распространяется информация о том, "лифт с пассажирами упал в общественной бане в Нур-Султане". 
 

6 сентября в бане "Керемет" сорвался лифт с пассажирами и с открытыми дверями", - пишет kris.p.astana. 

В ДЧС факт падения подтверждать отказались. 


 

Природный пожар в Костанайской области локализован

07.09.2022, 16:15 1231
Природный пожар в Костанайской области локализован
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 7 СЕНТЯБРЯ -В оперативном штабе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан объявлена локализация по природному пожару в Аулиекольском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Костанайские новости", проливку мест локализованных очагов, а также горельника будут обеспечивать подразделения региона. 
 
Для оказания помощи до 10 сентября 2022 года включительно остается группировка Акмолинской области 50 человек личного состава 8 единиц техники. 
 

Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбиваться по местам постоянной дислокации, за исключением инженерной техники личного состава РГК Восток, который будут проводить опашку до 7 сентября, а также остаются 50 человек личного состава полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области", - добавили в оперштабе. 

 
Ранее сообщалось, что в Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших. 
 

Пятилетний мальчик задохнулся в старом холодильнике в ЗКО

07.09.2022, 13:43 4346
Пятилетний мальчик задохнулся в старом холодильнике в ЗКО
Фото: Polisia.kz
УРАЛЬСК. 7 СЕНТЯБРЯ - Пятилетний ребенок забрался в старый холодильник и скончался от удушья в районе Байтерек Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Трагедия произошла 8 августа. Тело ребенка обнаружила 27-летняя мать", - сообщает Polisia.kz

 
По словам женщины, трое ее малолетних детей играли на улице. Ближе к вечеру она позвала их домой, но пришли только двое.
 

Женщина в течение часа искала младшего сына по всей округе. Зайдя во двор своего дома, она решила заглянуть в старый нерабочий холодильник, где и обнаружила тело ребенка. Молодая мать вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть", - сообщает ведомство. 

 
Причиной смерти стала механическая асфиксия. 
 

Холодильник имеет автоматическую систему запора. Если толкнуть дверь, замок защелкнется. Открыть холодильник изнутри не получится, пока не потянешь за ручку снаружи", - объяснили в полиции.

 

В Алматы разыскивают подозреваемого, совершившего поджог на Кок-Тобе

07.09.2022, 11:28 8236
В Алматы разыскивают подозреваемого, совершившего поджог на Кок-Тобе
Фото: telegram/nehabar
АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - В соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный, предположительно, совершает поджог на Кок-Тобе. Полиция разыскивает подозреваемого, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сообщению управления полиции Бостандыкского района ДП города Алматы, место, зафиксированное на видео, установлено, информирует Polisia.kz.

 

Сейчас проводится осмотр сотрудниками полиции. Будут проверены данные систем видеонаблюдения города. Человек, совершивший данные действия, будет установлен и привлечен к ответственности", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, пожар на Кок-Тобе в Алматы разгорелся вчера вечером. Горели участки склона горы на предварительной площади 3 га. Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток. В 20.35 пожар ликвидирован.
 

В Павлодаре двухлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа

07.09.2022, 09:51 10841
В Павлодаре двухлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа
ПАВЛОДАР. 7 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре двухлетний ребенок после падения с высоты 8-го этажа находится в реанимации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, вызов поступил в 11.17. Уже через 4 минуты бригада медиков была на месте происшествия, сообщает Pavlodarnews.kz.
 

Пострадавший мальчик 2020 года рождения. После оказания экстренной помощи с тяжелыми травмами доставлен в детскую областную больницу", - проинформировали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

 
Как сообщили в управлении здравоохранения региона, малыш прооперирован, внутреннее кровотечение удалось остановить. Ребенок находится в отделении реанимации. По словам медиков, его состояние крайне тяжелое, критическое. 

Ранее сообщалось о том, что в Талдыкоргане двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.
 

В Алматы ликвидирован пожар на Кок-Тобе

06.09.2022, 20:47 28691
В Алматы ликвидирован пожар на Кок-Тобе
Фото: telegram/nehabar
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - 6 сентября в 18.58 сводный отряд ДЧС Алматы по реагированию на природные пожары был направлен по повышенному рангу вызова по адресу: Медеуский район, ул. Жанибекова, около дома 78, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба ДЧС, горели участки склона горы на предварительной площади 3 га. Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и темным временем суток.
 
Принятыми оперативными мерами в 20.22 достигнута полная локализация. В 20.35 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
 
В тушении было задействовано 17 единиц техники и 130 человек личного состава.



 

Пожар в Костанайской области: снята угроза населенным пунктам

06.09.2022, 20:35 29086
Пожар в Костанайской области: снята угроза населенным пунктам
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 6 СЕНТЯБРЯ - Оперативный штаб МЧС РК представил оперативную информацию по природному пожару, произошедшему в Костанайской области, на 18.00 6 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание и проводится работа на четырех участках (села Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы), действующая кромка отсутствует.
 
Увеличилась влажность воздуха окружающей среды за счет небольшого дождя.
 
С 07.30 до 08.40 произведен облет территории мест пожара. По результатам аэровизуального обследования наблюдается низовой пожар в районе села Баганалы в сторону села Казанбасы. В районе сел Озерное, Лесное и Аманкарагай ситуация стабилизировалась, наблюдаются только отдельные локальные точки горения и задымления в районе сел Озерное и Аманкарагай.
 
Произведена пререгруппировка сил и средств, где основные работы будут проводиться в районе села Баганалы, кроме того, задействуется инженерная техника МО и МИО для опашки населенных пунктов Баганалы, Озерное, Лесное.
 
Всего с начала пожара эвакуирован 2091 человек (1841 - 3 сентября из сел Аманкарагай, Озерное, Лесное, 250 человек - 5 сентября из села Баганалы в Казанбасы).
 
Всего пострадал 91 жилой дом, из них 85 в селе Аманкарагай и 6 в селе Озерное.
 
В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и коммунальных служб области в составе 207 единиц техники, 6 воздушных суден, 2 пожарных поездов, 1785 человек личного состава.
 
Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 12 человек, один человек 1935 года рождения погиб.
 
С момента начала тушения пожара проведен 191 сброс воды.
 
4 сентября площадь пожара превысила 43 тысячи га. Общая площадь лесного хозяйства 107 257 га.
 
Тушение пожара продолжается.
 
В настоящее время в Костанайской области лесные пожары продолжаются лишь на некоторых участках. 
 
Для пострадавших открыта горячая линия. В области начато строительство 91 дома для погорельцев.
 

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