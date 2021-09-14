На границе Казахстана и Узбекистана произошло землетрясение: в Сарыагаше ощущались подземные толчки силой 2-3 балла

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АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - Жители Сарыагаша почувствовали подземные толчки силой 2-3 балла от землетрясения на границе Казахстана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 12 сентября 2021 года, в 21.07 (12 сентября 2021 года в 15.07 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 669 километрах на юго-запад от Алматы, на границе Казахстана и Узбекистана.

Энергетический класс землетрясения - 9,1. Магнитуда MPV - 3,7. Глубина - 5 километров.

Землетрясение ощущалось в Сарыагаше силой 2-3 балла.





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