16.03.2025, 13:35 15391
На границе с Россией затопило участок автодороги Дополнено
Фото: КАЖ
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Костанай. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Участок автомобильной дороги в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией затопили талые воды, сообщает "КазАвтоЖол".
В связи с резким потеплением и интенсивным таянием снега, в Костанайской области произошел перелив воды через автомобильную дорогу республиканского значения. Протяженность участка перелива составляет около 40 метров, глубина воды до 10 сантиметров. Данный участок расположен в нейтральной зоне между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на реке Желкуар (суходол)", - проинформировали в компании.
Также отмечается, что из-за отсутствия мостового перехода на этом участке перелив происходит ежегодно.
На месте перелива организовано круглосуточное дежурство, установлены сигнальные столбики. Ограничений движения по автодороге на текущий момент нет", - говорится в сообщении.
В "КазАвтоЖоле" уточнили, что ведутся переговоры с Россией о совместном строительстве мостового перехода на этом участке.
Дополнено 16.03.2025, 18.49
Движение на автодороге в Костанайской области ограничат из-за увеличения перелива.
16 марта в 20.00 в связи с увеличением перелива (длина - 70 метров, высота - 20 сантиметров) планируется введение ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Подъезд к селу Мариновка", - сообщили в "КазАвтоЖоле".
Ранее в Уральске талая вода затопила дорогу.
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16.03.2025, 20:04 9296
В Шымкенте потушили крупный пожар в кафе
Фото: МЧС РК
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Шымкент. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Огнеборцы Шымкента потушили пожар в двухэтажном кафе в Каратауском районе на улице Жанибекова, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
До прибытия противопожарной службы администрация и персонал кафе самоэвакуировались, посетителей не было. Пострадавших нет. Угрозы перехода огня на другие здания нет", - проинформировали в МЧС.
Пожар полностью ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Сейчас на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается.
15.03.2025, 14:10 25216
В Алматинской области тушат пожар на заводе по выпуску шин Дополнено
Фото: МЧС РК
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Конаев. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жаналык Алматинской области тушат пожар на заводе по выпуску резиновых шин, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Тушение пожара осложняется высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Информация о пострадавших на 112 не поступала", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что на месте пожарные работают по повышенному рангу.
Дополнено 15.03.2025, 16. 35
Пожар на заводе по выпуску резиновых шин в селе Жаналык Алматинской области удалось локализовать, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Силами МЧС пожар оперативно локализован. Площадь пожара устанавливается", - заявили в ведомстве.
Дополнено 15.03.2025, 16. 35
Пожар на заводе по выпуску резиновых шин в селе Жаналык Алматинской области ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар полностью ликвидирован на площади 500 квадратных метров. По уточненным данным, в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области, вдоль трассы, за территорией ТОО по переработке резиновых изделий, произошло загорание складированных шин. На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается", - заявили в ведомстве.
Ранее крупный пожар произошел в трехэтажном здании в районе Байконыр в Астане.
15.03.2025, 12:10 26126
В Экибастузе полицейские спасли людей из горящего дома
Они вынесли на руках двух детей и помогли жильцам выбраться из задымленного подъезда
Фото: polisia.kz
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Экибастуз. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Экибастузе трое сотрудников полиции спасли людей из горящего дома, расположенного по проспекту Конституции, сообщает Polisia.kz.
Густой дым заполнил подъезд, создавая угрозу для жизни людей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции Ерболат Сыздыков, Нариман Жетписбаев и Жадыгер Рахатулы. До приезда пожарных они начали эвакуацию жителей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что полицейские вынесли на руках двух детей и помогли жильцам выбраться из задымленного подъезда.
Ранее в Алматы пожарные спасли восемь человек.
14.03.2025, 14:10 108266
Магнитные бури вновь обрушились на Землю
Ухудшение геомагнитной обстановки пока продолжается и держится на уровне G1-G2
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Москва. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На фоне роста скорости солнечного ветра магнитные бури вновь обрушились на Землю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ухудшение геомагнитной обстановки, начавшееся вчера на фоне роста скорости солнечного ветра, пока продолжается и держится на уровне G1-G2. Уровень G2, впрочем, был достигнут пока лишь эпизодически (...) скорость солнечного ветра, при этом, находится в умеренной зоне, и основным фактором, влияющим на ситуацию, является межпланетное магнитное поле. В настоящее время в нем доминирует отрицательная компонента, которая способствует проникновению солнечной плазмы внутрь магнитосферы Земли. В результате вчера весь день происходило насыщение магнитосферы заряженными частицами и рост электрических токов, следствием чего и стала текущая ситуация", - проинформировали в лаборатории.
Подчеркивается, что стабилизация магнитного поля, предварительно, ожидалась сегодня.
Напомним, в феврале на Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка.
14.03.2025, 12:22 112101
Бойцы Нацгвардии спасли девочку от избиения сверстниками в Уральске
Фото: Нацгвардия РК
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Уральск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске бойцы Национальной гвардии во время патрулирования предотвратили драку между подростками, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время патрулирования военнослужащие воинской части 5517 услышали крики о помощи. Незамедлительно прибыв на место, они обнаружили девочку, попавшую в неприятную ситуацию, связанную с буллингом. Подростки применяли к ней физическое насилие", - говорится в сообщении.
Гвардейцы задержали на месте двух агрессивных подростков и оказали помощь девочке, на которую напали сверстники.
Мы увидели девочку, ей была необходима помощь. Словесная перепалка переросла в драку. Медлить было нельзя, мы сразу же приняли меры и вмешались в потасовку", - рассказал рядовой Галамат Нурберген.
Мама девочки считает, что, если бы гвардейцы не оказались рядом, последствия для здоровья ее дочери могли быть гораздо серьезнее. Она выразила благодарность от лица своей семьи личному составу воинской части 5517 Национальной гвардии РК.
Задержанные несовершеннолетние подростки были переданы в руки правоохранительных органов, а девочка получила необходимую медицинскую помощь и поддержку", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, что в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
К примеру, в Семее полиция расследует громкое дело об избиении подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
В начале 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.03.2025, 11:23 144406
В Уральске талая вода затопила дорогу
Угрозы для населения нет
Фото: QazAvtoJol
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Уральск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Сарыарка города Уральска талая вода затопила дорогу, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.
В результате обильного снеготаяния в микрорайоне Сарыарка города Уральска произошел перелив талой воды через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона", - проинформировали в департаменте.
Подчеркивается, что движение автотранспорта не нарушено, угрозы для населения нет.
На месте работают подразделения ДЧС Западно-Казахстанской области, которые проводят перекачку воды с помощью мотопомп. Также задействованы сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов. Ситуация находится под контролем", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.
Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
13.03.2025, 11:20 145071
Застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области
Фото: скрин видео
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Джип преградил путь пассажирскому поезду на перегоне Медеу - Жетісу, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
12 марта в 15.46 машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Алматы-2 - Павлодар, был вынужден применить экстренное торможение из-за автомобиля марки Toyota Land Cruiser, который выехал на железнодорожные пути в неустановленном месте и застрял между рельсами. С помощью прохожих железнодорожники оперативно отбуксировали внедорожник на безопасное место, после чего водитель скрылся с места происшествия. В результате инцидента поезд задержался на 16 минут. О случившемся сообщено в линейное управление полиции, ведется расследование", - рассказали в КТЖ.
Там уточнили, что только за январь-февраль 2025 года на железнодорожных переездах произошло 4 дорожно-транспортных происшествия из-за нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения, что создало угрозу безопасности пассажиров и работников железной дороги.
В 2024 году на железнодорожных переездах было зафиксировано 26 таких ДТП.
КТЖ призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности на железной дороге", - обратились к водителям в нацкомпании.
Напомним, из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
К примеру, в начале марта в Атырауской области КамАЗ столкнулся с грузовым поездом. Пострадали два машиниста.
23 декабря прошлого года на железнодорожном переезде участка Бейнеу - Кульсары водитель грузовика допустил столкновение с поездом. Тогда в результате аварии никто не пострадал.
12.03.2025, 12:41 159546
Взрыв на шахте в Хромтау: один из пострадавших сотрудников скончался
Фото: Depositphotos
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Актобе. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Один из пострадавших в результате взрыва на шахте "Болашак" в Хромтау сотрудников скончался, сообщает пресс-служба компании "Казхром".
Казхром" обеспечит поддержку семье сотрудника, скончавшегося в больнице после несчастного случая на шахте Болашак. Сотрудник находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь несколько дней. Были привлечены все необходимые специалисты. Несмотря на все усилия, сотрудник 7 марта 2025 года скончался", - проинформировали в компании.
Подчеркивается, что для социальной и материальной поддержки, включая компенсацию морального ущерба, родственники погибшего получат выплату в размере 10-летнего среднего заработка работника, а также денежную помощь на организацию похоронных мероприятий.
Дополнительно компания возьмет на себя оплату обучения детей и при необходимости обеспечит трудоустройство одного из членов семьи. Также семья будет получать выплаты в соответствии с законом РК об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей. Компания приносит семье погибшего глубокие соболезнования", - добавили в "Казхроме".
Напомним, в конце февраля в результате кратковременного воспламенения воздушной среды в добычном блоке шахты "Болашақ" Донского горно-обогатительного комбината ожоги разной степени тяжести получили четверо сотрудников.
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