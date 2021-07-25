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БИШКЕК. 24 ИЮЛЯ - В Баткенской области, на кыргызско-таджикской границе, произошла перестрелка, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом агентству 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня, примерно в 10.30, в местности Кум-Мазар Баткенского района. Стреляли пограничники.

В Пограничной службе ГКНБ рассказали подробности инцидента:

По данным ведомства, в местности Кум-Мазар Баткенского района граждане Таджикистана без согласования с кыргызской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка. На место прибыли пограничники Кыргызстана, представители местных органов власти и жители. На требования кыргызской стороны прекратить работы таджикская сторона не отреагировала. Более того, таджикистанцы попытались избить гражданина Кыргызстана. Далее словесная перепалка переросла в драку и закидывание друг друга камнями. В ходе конфликта таджикские пограничники открыли стрельбу. В ответ пограничники ПС ГКНБ произвели ответные выстрелы в сторону таджикской границы".

В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет.

В целях недопущения эскалации конфликта на месте находится начальник управления погранслужбы ГКНБ по Баткенской области, полковник Кыялбек Толонбаев. Проходит встреча на уровне пограничных представителей сторон с участием представителей органов местного самоуправления и правоохранительных органов. Обстановка характеризуется как стабильная".

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