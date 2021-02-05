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На территории Казахстана произошло два землетрясения подряд

04.02.2021 8614
Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зафиксировала два землетрясения, произошедшие на территории Казахстана с перерывом в 16 минут, передает Kazakhstan Today.
 
Первое землетрясение произошло в 12.23. Его эпицентр располагался в 230 километрах на северо-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения составил 8,9, магнитуда MPV - 4,2. Подземные толчки залегали на глубине 15 километров.
 
Второе землетрясение было зарегистрировано в 12.39. Его эпицентр располагался в 209 километрах на юго-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения составил 8,3, магнитуда MPV - 3,8. Подземные толчки залегали на глубине 10 километров.
 

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