На территории Казахстана произошло два землетрясения подряд

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зафиксировала два землетрясения, произошедшие на территории Казахстана с перерывом в 16 минут, передает Kazakhstan Today.

Первое землетрясение произошло в 12.23. Его эпицентр располагался в 230 километрах на северо-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения составил 8,9, магнитуда MPV - 4,2. Подземные толчки залегали на глубине 15 километров.

Второе землетрясение было зарегистрировано в 12.39. Его эпицентр располагался в 209 километрах на юго-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения составил 8,3, магнитуда MPV - 3,8. Подземные толчки залегали на глубине 10 километров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства