Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,5, передает Kazakhstan Today.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 15 мая 2019 года, в 04.29 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр расположен в 44 километрах на юг от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,2. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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