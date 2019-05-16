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На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,5

15.05.2019, 08:59 8992
Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,5, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 15 мая 2019 года, в 04.29 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр расположен в 44 километрах на юг от Алматы, на территории Казахстана. 
 
Энергетический класс землетрясения - 9,2. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 
Напомним, 13 мая на территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,1.
 

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