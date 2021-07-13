НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 3,9, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 11 июля 2021 года, в 23.32 (11 июля 2021 года в 17.32 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 754 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,0. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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