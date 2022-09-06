На территории лесного хозяйства в ВКО произошел пожар

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 5 СЕНТЯБРЯ - На территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" Быковского лесничества произошел пожар. Предварительная площадь пожара составляет 167 га, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным департамента по ЧС ВКО, сложность в борьбе с огнем представляет труднодоступная горная местность.
Для визуального обследования задействован самолет АН-2 Казавиалесоохраны.
Угрозы населенным пунктам нет. Ближайшее село находится в 25 километрах от места горения", - отметили в ведомстве.
Всего в ликвидации задействовано более 340 человек и 25 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, МИО и Казавиалесохраны. Дополнительно задействован вертолет АП ВКО МИ-8 с водосливным устройством.
В ДЧС ВКО и на месте пожара работают оперативные штабы. Ситуация под контролем.
Кроме того, по данным ДЧС, на территории Айнабулакского сельского округа в Зайсанском районе ликвидирован степной пожар на площади 45 га.
Горела сухая трава, кустарник. Огонь быстро распространился по горно-степной местности. Тушение было усложнено сложным рельефом местности и ветром. Благодаря слаженности действий участвующих в борьбе с огнем удалось справиться и избежать угрозы распространения огня на населенные пункты и ликвидировать огонь", - отметили в департаменте.
Напомним, в Костанайской области в связи с лесными пожарами объявлен режим ЧС. Тушение пожара в Аулиекольском районе продолжается уже несколько суток. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Утром 4 сентября сообщалось, что площадь пожара превысила 43 тысячи га, один человек погиб, пострадало 10. Огонь уничтожил 108 зданий и сооружений.