На трассе Нур-Султан - Темиртау столкнулись 13 машин

Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today -12 января на участке Нур-Султан - Темиртау, по предварительным данным, водитель КамАЗа, не соблюдая безопасную скорость и дистанцию, совершил наезд на автомобиль Lada, в результате чего 13 транспортных средств совершили попутное столкновение, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", по предварительным данным, один человек получил ранения, подробности о состоянии других участников ДТП выясняются.





С утра 12 января на участке Нур-Султан - Темиртау ограничена видимость, обильные осадки в виде снега и сильный боковой ветер. На трассе мобилизована вся техника, проводятся работы по очистке проезжей части. В 13.00 по решению местной полицейской службы в целях обеспечения безопасного проезда было введено временное ограничение на передвижение. Стоит отметить, что на момент ДТП данный участок закрыт. Но, несмотря на это, продолжалась высокая интенсивность движения внутри зоны, что и повысило риск аварийных ситуаций", - сообщили в "КазАвтоЖол".

АО "НК "КазАвтоЖол" убедительно просит всех автомобилистов соблюдать безопасный интервал движения и скоростной режим, а также избегать опасных маневров.

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