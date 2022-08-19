На трассе Самара - Шымкент произошло смертельное ДТП

Фото: кадр из видео
КЫЗЫЛОРДА. 18 АВГУСТА - На трассе Самара - Шымкент произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 августа на трассе Самара - Шымкент водитель автомашины Audi совершил столкновение с прицепом грузовой автомашины КамАЗ. Обе автомашины двигались в одном направлении. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия", - информирует Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР согласно части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.