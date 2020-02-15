На трассе в Карагандинской области произошли массовые ДТП

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13 февраля на автодороге Темиртау - Нур-Султан, в 2 километрах от Темиртау, из-за плохой видимости в условиях бурана произошло столкновение восьми автомашин (2 грузовых и 6 легковых автомобилей). В результате ДТП 36-летний водитель автомашины "Лада-Гранта" от полученных травм скончался в больнице", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
В этот же день на автодороге Нур-Султан - Темиртау, возле поселка Ошаганды, столкнулись 14 автомашин. В результате ДТП жертв и пострадавших нет. Пассажиры автомашин доставлены в Караганду попутными машинами", - проинформировали в ведомстве.
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