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Незаконный срез горы привел к сходу грязевых масс в предгорьях Алматы
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с обильным выпадением осадков по улице Керей - Жанибек хандар произошел сход грязевой массы, повлекший провал части асфальта и засор канализационных сетей, сообщили в акимате Алматы.
Сход грязевой массы произошел в результате среза горы и строительства объектов в микрорайоне Музтау. Установлено, что на участке 2768 в ПК Горный гигант при строительстве объекта нарушена экосистема - собственник (физлицо) самовольно срезал склон предгорной части и засыпал лог. Таким образом, естественная течь воды была перекрыта, в результате чего во время обильных осадков образовалась трещина в искусственном грунте", - сказано в сообщении акимата.
В ведомстве отметили, что строительство и земляные работы собственник начал, не имея разрешительных документов на земельном участке с целевым назначением для ведения крестьянского хозяйства.
В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте приостановлены.
Коммунальными службами организован отвод, последствия схода грязевой массы устранены. Дорожное покрытие будет восстановлено при улучшении погодных условий.
Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка в отношении собственника, по результатам которой будут приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений путем приведения земельного участка в первоначальное состояние. В целом по району в связи с прогнозом погоды заблаговременно усилена работа коммунальных служб, организовано дежурство. Участки, находящиеся в зоне риска подтопления, находятся на контроле акимата Алматы", - добавили в ведомстве.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибласемья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
Эта трагедия вновь поднялатему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
В марте забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков.